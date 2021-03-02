Сенаторы предложили дать дополнительный отпуск для определенной категории россиян

Совфед подготовил законопроект, который позволяет предоставлять на работе дополнительные двухнедельные отпуска за свой счет тем людям, которые ухаживают за инвалидами первой группы. Документ поступил на рассмотрение экспертов в Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ.

Как пишет "Российская газета", льготы планируют предоставлять работникам, которые помогают членам семьи, нуждающимся в уходе на постоянной основе.

Эксперты указали на целесообразность подобных льгот и заметили, что для введения законопроекта потребуется установить четкие критерии для определения круга лиц, за которыми должен ухаживать работник. В них входит степень родства, совместное проживание и иные факторы.

"Это позволит определить категорию работников, которые могут претендовать на особые гарантии, предусмотренные в ТК РФ", – говорится в отзыве на законопроект.

Сейчас дополнительные неоплачиваемые отпуска могут устанавливаться работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до 14 лет. Также дополнительный отпуск может взять сотрудник с ребенком-инвалидом возрастом до 18 лет, одинокие матери и одинокие отцы с детьми до 14 лет.