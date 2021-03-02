Голикова рассказала, когда в России начнет формироваться коллективный иммунитет к COVID-19

В случае сохранения нынешних темпов вакцинации коллективный иммунитет в России будет достигнут к августу этого года. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Мы исходим из того, что план вакцинации включает достижения 60% коллективного иммунитета. Сейчас регионы страны активно включились в этот процесс, и ежедневно эта работа идет по нарастающей. Если количество прививочных пунктов будет таким же, как сейчас, то мы, как страна, достигнем коллективного иммунитета в августе 2021 года", – сообщила политик.

По словам Голиковой, названная ею дата может меняться, вероятно, она будет сдвинута на более ранний срок. Сейчас ситуация осложняется тем, что зима и начало весны – это период распространения вирусных инфекций, а на данный момент коронавирус практически вытеснил грипп.

Важно соблюдать принятые ограничительные меры до тех пор, пока в стране не будет достигнут коллективный иммунитет, добавила вице-премьер.