"Замурыжили". Откуда в Барнауле взялся автосалон, который обвиняют в "разводе"

В феврале житель Белокурихи пожаловался на барнаульский автоцентр, где якобы "законно обманули" его отца. По телефону пенсионеру пообещали шикарные условия: огромную скидку на машину, выгодную сделку по trade-in и хороший кредит. Но из салона мужчина вышел владельцем проблемного автомобиля и с "грабительским" (по его словам) кредитным договором. Как так получилось – пенсионер не понимает и сам. Говорит, что его просто "мурыжили", пока он не подписал нужные бумаги.

Эксперты полагают, что покупатель, вероятно, столкнулся с автоцентром, который работает по "серым схемам". Хотя юридически все чисто: мужчина сам (правда, не понимает, как это вышло) подписал документы и согласился на все условия. Amic.ru разбирался, что это за автоцентр и действительно ли тут имели место "развод и обман", как считает семья пенсионера.

Зашел в салон – попал в "заложники"

Историю пенсионера amic.ru рассказал его сын Олег, и звучит она очень странно. В феврале 2021 года житель Белокурихи решил сдать свой Hyundai Solaris 2011 года по trade-in в барнаульский автоцентр и приобрести другой подержанный автомобиль в кредит. Первым ему попалась реклама автоцентра "Барнаул", где предлагали очень (ну очень) заманчивые скидки.

"Он увидел в интернете цены этого магазина и, конечно, заинтересовался. Позвонил, начал спрашивать об условиях. Предложили Renault Duster 2012 года за 650 тысяч рублей в кредит. Отец еще уточнил, окончательная ли цена: вежливый менеджер заверил, что да. За Solaris предварительно предложили 450 тысяч. Условия хорошие, отца все устроило. Он даже мне ничего не сказал и поехал в Барнаул, за новым автомобилем", – рассказывает Олег.

Пенсионер так воодушевился, что примчался в салон уже к 9 утра. А дальше, со слов Олега, дело было так:

Мужчину почти десять часов удерживали в автоцентре под разными предлогами. За это время цена на Renault Duster волшебным образом "выросла" до 799 тысяч рублей. А Solaris пенсионера "подешевел" сначала до 430, а потом и до 380 тысяч рублей. Но сотрудники так "заболтали" мужчину, что он согласился даже на обновленные условия. Правда, позднее выяснилось, что на первый взнос пошло только 330 тысяч рублей. Куда делись еще 50 тысяч за Hyundai, семья пенсионера не понимает. В бумагах они нигде не упоминаются: выглядит так, будто бы мужчина забрал деньги себе. Сделку он оформил в кредит под 18% на семь лет. И ушел из салона, вымотанный и уставший.

Ожидание: мужчина рассчитывал продать свой Hyundai Solaris за 450 тысяч. И вложить эти деньги как первоначальный взнос за Renault Duster, который ему обещали продать за 650 тысяч рублей. На оставшуюся сумму – 200 тысяч – собирался взять кредит.



Реальность: Hyundai Solaris мужчина продал автоцентру за 380 тысяч рублей. Но в качестве первоначального взноса по кредиту почему-то записали только 330 тысяч. Итоговая цена на Duster оказалась 799 тысяч рублей. Вместе с банковской страховкой (42 тысячи рублей) – 841 тысяча рублей. Кредит он взял на 511 тысяч рублей, сроком на семь лет.

По словам сына, отец и сам не понял, почему согласился на такие "конские" условия. Он пытался уйти из салона, но ключи, ПТС и техпаспорт от Solaris были у сотрудников автоцентра. А те уже втроем продолжали уговаривать мужчину, наперебой предлагая ему все новые и новые условия кредита. К вечеру пожилой человек, приехавший из другого города, просто не выдержал и сдался, объясняет Олег:

"Он сказал, что уже не соображал ничего. Представляете, его там весь день продержали. Он ничего не ел. Нависли над ним втроем и подсовывали варианты. Это же давление. В итоге отец готов был уже подписать что угодно, лишь бы только домой уехать. И подписал. Говорит, по дороге домой чуть в ДТП не попал, когда понял, на какие семь лет рабства он подписался. Теперь переживает и не знает что делать. И до сих пор не понимает, как вообще согласился".

Еще один нюанс: тот самый Renault Duster, за которым ехал пенсионер, ему показали только после подписания акта приемки. Увидев авто, мужчина испытал еще один шок: на кузове красовалась царапина, двигатель был весь в масле, а салон – в грязи. А потом, уже в ГИБДД, где пожилой человек ставил машину на учет, выявился еще один "сюрприз": на Duster оказалось установлено газовое оборудование, на которое нет никаких документов. В автоцентре покупателю о нем, кстати, тоже ничего не говорили. Теперь новому владельцу придется либо снимать оборудование, либо как-то его оформлять. И то, и другое стоит денег.

Семья пенсионера уже обратилась к юристам. Но те в ответ разводят руками: мужчина сам все подписал. Более того, у автоцентра даже есть видео, где он говорит, что претензий не имеет. Пытаясь скорее сбежать из салона, измученный пожилой человек был готов на что угодно, повторяет его сын.

"Все кристально чисто"

В автоцентре "Барнаул", где происходила сделка, уверяют, что никаких проблем ни с кем из покупателей не было. Претензий жителя Белокурихи там не понимают. Мол, по документам все кристально чисто. Примерно так объяснил корреспонденту amic.ru управляющий автосалоном Евгений.

"Я понял, о какой ситуации вы говорите. Мы уже разобрались во всем. Все хорошо, все подписанные документы у нас есть. Просто мужчина, наверное, не сильно доволен тем, что долго ждал оформления. Да и в документах, видимо, не совсем разобрался. Мы ему, наоборот, скидку на Duster сделали. А его Solaris в итоге в 500 тысяч оценили. Недовольство – это, наверное, единичный случай у нас. Просто кто-то устал, кто-то что-то недопонял", – вежливо объясняет специалист.

О каких 500 тысячах за Solaris говорят в автосалоне, непонятно. По словам Олега, в документах эта сумма нигде не фигурирует.

"Пропавшие" 50 тысяч, кстати, пошли на допуслуги: в салоне amic.ru пояснили, что провели обработку кузова и установку сигнализации. И предположили, что документы на эти процедуры мужчина, возможно, потерял.

Сын пенсионера прислал в редакцию фото брелока от сигнализации, чтобы показать: если ее и установили, то явно не очень новую.

Управляющий заверил: ни о каком мошенничестве речи быть не может: клиента обслужили "как надо". А у автоцентра "Барнаул", мол, есть фото и видеоотзывы довольных клиентов: доказательства, что все чисто. Дальше продолжать разговор управляющий не захотел и, подчеркнув, что "всегда рад услышать и пообщаться по всем вопросам", положил трубку. Только что выгодные условия автокредита не предложил.

Между тем историю своего отца Олег выложил в сообществе "Черный список Барнаула". И оказалось, что это не единичный случай. Сразу несколько других пользователей оставили нелестные отзывы об автосалоне "Барнаул".

Откуда растут колеса

Автоцентр "Барнаул" открылся на Правобережном тракте, 26, совсем недавно: не более двух месяцев назад, уточняют участники авторынка. Но салон уже успел развернуть масштабную рекламу в интернете: по запросу "купить машину в Барнауле" поисковики выдают именно эту компанию. На сайте – сплошная выгода. Новые машины здесь предлагают с огромными скидками, да еще и в кредит "от 0%". В общем, предложения автоцентра выглядят очень привлекательно.

Отзывы на сторонних сайтах тоже почти все положительные. Правда, удивительно похожи друг на друга: пользователи благодарят центр "Барнаул" за быстрое обслуживание, вежливое отношение и выгодные условия. И каждый раз нарочито подчеркивают: "никакого обмана, все честно".

А вот в справочниках "Яндекса" и "2ГИС" картина другая: здесь много отрицательных сообщений. Люди жалуются: по телефону сотрудники обещают одни условия, а на месте предлагают совсем другие.

Управляющий Евгений сообщил: в Барнауле компания работает недавно, но намерена задержаться надолго. Головной офис, по его словам, находится в Самаре. Но ООО "Артель" (юрлицо, указанное на сайте автоцентра, – прим. редакции) на самом деле зарегистрировано в Тольятти, в квартире жилого дома. Директором указан некий Османов Рашадат Элшад-Оглы.

Тольяттинская "Артель" уже успела засветиться и в других регионах страны. Причем не самым лучшим образом: жители нескольких российских городов тоже заявили, что в салонах их пытались обмануть.

"Людмила (имя изменено по просьбе героини) из Казани покупала машину 13 октября, а спустя пару дней уже подала заявление в полицию. Женщина стала одной из тех, кто поддался давлению со стороны и оформил навязанный сотрудниками кредит, не сразу осознав его последствия. Изначально оговоренная сумма в ее сделке с 200 тысяч под 8% годовых к моменту подписания выросла до 800 тысяч и 13%. Надежда (возможно, редакция перепутала имя, – прим. ред.) поясняет, что договор пришлось подписать, так как машину, проданную всего за 140 тысяч по системе "трейд-ин", в компании возвращать отказались. Сообщили лишь, что вернуть ее клиенты могут через суд", – рассказал портал ProKazan историю одной пострадавшей.

По сообщению сайта, в Татарстане Роспотребнадзор нашел целый ряд нарушений в работе этой компании. "Это незаконное включение в договор условий, ущемляющих права потребителей, и недоведение до них необходимой информации, что иначе можно назвать откровенным обманом потребителей", – сообщает портал.

"На ООО "Артель" составлены протоколы по ст. 14.8 ч. 1, ч. 2, ст.14.7 ч. 1 КоАП РФ, находятся на рассмотрении административной комиссии. Кроме того, установлено, что ООО "Артель" и ИП Мамедов М. оказывают услуги по установке дополнительного оборудования, причем это оборудование уже установлено изготовителем и находится в комплектации автомобилей", – цитирует издание Роспотребнадзор.

И вот теперь автосалон той же самой организации появился в Барнауле. В комментариях к публикации Олега в "Черном списке" похожие истории рассказывают жители Томска и Кемерова.

Расчет на пожилых

Для участников авторынка такие схемы автосалонов – не новость, рассказывает amic.ru руководитель автоцентра "Анкор" (официальный дилер Renault в Барнауле) Валерий Мякишев. По его словам, местные дилеры наслышаны о случаях в других регионах и понимают, с чем мог столкнуться покупатель из Белокурихи. Мякишев даже сам сходил в автоцентр "Барнаул" как обычный покупатель: посмотреть, откуда берутся такие скидки.

"Во-первых, у них не один сайт. У автосалона есть страницы, очень похожие на сайты официальных дилеров. Там все популярные модели. Только официальная цена перечеркнута, а новая стоимость дешевле на 400 тысяч. Вот люди туда и идут. В самом салоне много машин. Но стоят они не по правилам, которые приняты у салонов. Ни у одной не видно VIN номера – заклеены. Говорят, в целях безопасности. И табличка висит, что машину можно смотреть только с менеджером. Хотя в любом нормальном автосалоне все открыто: смотри, что хочешь. Ведь тебе же эту машину покупать", – объяснил Мякишев.

В салоне Мякишеву рассказали, мол, цена со скидкой – только в кредит. А такую большую уступку делает банк. Их с "Барнаулом" сотрудничает аж 35, если верить сайту. На деле же, подчеркнул руководитель салона Renault, такой скидки быть не может: тогда ее бы с радостью предоставляли и официальные дилеры.

Эксперт уверен: "серые схемы" рассчитаны именно на наивных покупателей, в том числе пенсионеров. На тех, кто поверит, что новый авто можно купить со скидкой в 400 тысяч без всяких подвохов. Красивый ценник – способ заманить покупателя в салон. Люди приходят в автоцентр, где с ними уже активно работают сотрудники, "уговаривая" подписать кредитный договор. Многие просто не успевают понять, что условия в документе совсем другие, невыгодные, объяснил Мякишев.

Сотрудник другого официального дилера в Барнауле объяснил: часто такие автосалоны зарабатывают на комиссионных выплатах от банков со сделок. За то, что оформляют кредиты под высокие проценты. И какую бы они цену ни поставили, выгоду все равно заберут:

"Допустим, машина стоит миллион. Они ее выставляют за 600 тысяч. Но если ставка по Барнаулу идет от 3 до 12% годовых, то они могут прописать вплоть до 30%. И за счет этого получают комиссию от банка. Уже получается где-то 700 тысяч. В договор включают страхование жизни. Но не за 80 тысяч рублей, как мы это делаем, а за сотни тысяч. И получают комиссионную выгоду еще и от страховой. То же самое и с КАСКО. И все это включают в кредит. И человек вроде доволен: купил машину за 600 тысяч рублей. А потом выясняется, что ему туда вкрутили кучу всего. Плюс процентная ставка. И вместо 20 тысяч рублей он в месяц платит 120 тысяч. Я условно все это говорю, но схема работы ясна".

Опытные манипуляторы

По сути, юридически такие автосалоны не за что привлекать к ответственности, рассказывает amic.ru барнаульский юрист Игорь Сарычев. Больше года назад он начал заниматься похожим делом жителя Новосибирска, который пытался купить машину в местном салоне. Разбирательство продолжается до сих пор, и надежды, что клиент сможет вернуть свои деньги, очень мало, с сожалением отмечает Сарычев.

"По всей России людей сейчас просто облапошивают. Вот и мой клиент попался. Увидел рекламу, что Datsun продают за 350 тысяч. В итоге купил он его в кредит под 19% за 550 тысяч рублей. За обычную комплектацию, даже не комфорт. И точно так же он хотел уйти до сделки. Но в салонах работают опытные манипуляторы. Они его вернули, начали предлагать другие условия. И мужчина все подписал и только потом понял, что именно", – объяснил Сарычев.

Сам юрист уверен, что, по сути, такие действия трудно назвать честными. Под мошенничеством в законе понимается введение в заблуждение с целью получения прибыли. И схема таких автосалонов, уверен Сарычев, под это определение точно подходит.

Но формально автосалон "Барнаул" никого не обманывал. Клиент просто не смог вовремя сообразить, что подписывается совсем не на те условия, на которые рассчитывал. Не ушел после того, как ему отказались показать машину. И не потратил время на прочтение всех договоров.

Правда, при каких обстоятельствах заключали сделку – вопрос. И доказать, что пенсионером манипулировали, очень трудно, объясняет Сарычев. Особенно, если в салон он приехал один.

"Доказать это, к сожалению, почти невозможно. У салона на руках все документы, которые клиент подписал добровольно", – сетует юрист.

То есть не столько автосалоны обманывают людей, сколько доверчивые покупатели обманываются сами. По словам Сарычева, все подобные сделки проводятся абсолютно законно. И единственный способ себя защитить – просто не связываться с подобными автоцентрами.

Как защитить себя и свои деньги при покупке авто?

В любом мультибрендовом автосалоне (где представлено сразу несколько марок) уже нужно быть предельно внимательным, говорит Мякишев. И с подозрением относиться к сильно заниженным ценам: если машина новая, такой скидки быть просто не может. Например, по trade-in предусмотрена лишь банковская скидка в размере 10% по госпрограмме, отметил эксперт.

Если вам отказываются показать автомобиль до покупки – тут же разворачивайтесь и уходите. Вы имеете полное право увидеть и осмотреть машину перед тем, как изучать акт купли-продажи. И заклеивать VIN-номера недопустимо – все должно быть прозрачно.

Управляющий Renault в Барнауле уверен: если уж вы решили брать новую машину, то следует обращаться именно к официальному дилеру. Мол, не нужно искать скидку там, где ее быть не может. Для этого нужно зайти на официальный сайт производителя и узнать адрес дилера в вашем городе.

А если машину собрался покупать ваш родственник-пенсионер, обязательно идите с ним, убеждают барнаульские автоэксперты. "Серые" схемы рассчитаны именно на пожилых: их проще запутать и склонить к подписи под кредитным договором.

И запомните: вы в любой момент можете просто уйти из магазина. Особенно если считаете, что сделку с вами пытаются заключить не так, как положено. Вы никому ничего не должны. Вас не выпускают, держат ваши вещи? Вызывайте полицию. Вы в своем праве.