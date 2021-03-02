Ученые обнаружили новую угрозу для человечества на фоне изменения климата

Ученые Эксетерского университета и Лондонского университета королевы Марии в Великобритании обнаружили, что глобальное потепление способно нарушить эффективность пищевых цепочек в Мировом океане и, как следствие, нанести урон продовольственной безопасности.

Как сообщается в пресс-релизе на сайте EurekAlert!, по прогнозам ученых, увеличение средней температуры на 4°С снижает передачу энергии в пищевых сетях планктона на 56%.

В результате потепление увеличивает метаболическое затраты на рост и появление организмов, что уменьшает общую биомассу планктона. Поскольку фито- и зоопланктон выступают основой пищевых цепей, которые поддерживают пресноводные и морские экосистемы, то с его сокращением животные начнут вымирать. В последствии это повлияет и на людей, поскольку немалую долю мирового продовольствия составляют рыба и морепродукты.