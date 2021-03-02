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Новости

США могут ввести очередные санкции против России 2 марта

, ИА "Амител"
Новые ограничительные меры связаны с отравлением Алексея Навального
Фото:eurointegration.com

Фото:eurointegration.com

Правительство США 2 марта может ввести санкции против России из-за ситуации с отравлением Алексея Навального. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщило агентство Reuters.

Ожидается, что санкции введут в рамках двух исполнительских указов и закона о контроле над химическим и биологическим оружием, принятом в 1991 году. Первый из указов был издан в 2014 году после действий России в Крыму. Он дает полномочия для введения ограничений против российских чиновников.

Второй указ утвержден в 2005 году в рамках борьбы с распространением оружия массового поражения. Ранее его использовали для введения санкций из-за отравления полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Тогда санкции предусматривали запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, которые относятся к национальной безопасности.

Источники агентства не уточнили, против кого именно будет направлен новый пакет санкций.

В понедельник, 1 марта, стало известно, что послы 27 стран – членов Евросоюза также согласовали санкции в отношении России за нарушения прав человека. По данным источников агентства Bloomberg, под них попадут глава Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор Игорь Краснов, начальник ФСИН Александр Калашников, а также глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Российские власти заявили, что отреагируют на санкции ЕС. Замглавы МИД Александр Грушко подчеркнул, что реакция обязательно будет, но не уточнил, какая именно. Чиновник добавил, что, по его мнению, ограничительные меры являются "неправовым и тупиковым путем" взаимодействия Запада с Кремлем.

Автор:
Никита Голяшкин Корреспондент 8 3852 594466

Комментарии

2.03.2021 16:38
- гость -

По данным источников агентства Bloomberg, под них попадут глава Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор Игорь Краснов, начальник ФСИН Александр Калашников, а также глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
---------
Вот эти вот четверо и есть вся Россия. Мдауш

2.03.2021 16:41
- гость -

Санкции против чиновников, а не против России.

2.03.2021 16:41
- гость -

Этих давно пора

2.03.2021 16:48
- гость -

Да это не санкции. Это позорище. Хотели бы наказали олигархов. Ведь именно они и есть основа этого режима.

2.03.2021 16:50
- гость -

А 60-70 летних менеджеров высшего звена, которых заграница может переманить, слабо в список включить?

2.03.2021 16:51
Мимопроходящий

"А ты не путай свою личную шерсть с государственной"! (с)

2.03.2021 16:54
-гость-

работайте братья!

2.03.2021 16:59
- гость -

Каких олигархов? Граждан США, Англии, Германии.

2.03.2021 17:01
- гость -

Всё в рамках западных ценностей.Посадили жулика и вора на зону-ес и сша накажут коллектив российских чиновников.На зоне не будут довольны поведением осужденного навального-страдать будут другие заключённые на зоне.Всё по жизни, в натуре,порожняков гонят не станут.Такова селяви, такова демократия,в натуре.

2.03.2021 17:08
гость

2.03.2021 17:01
- гость -
судя по лексикону, а точнее жаргону ты не давно с той самой зоны откинулся?

2.03.2021 17:11
Khor slavik

Российские власти заявили, что отреагируют на санкции ЕС. Еще группа лиц, которым будет запрещено пользоваться курортами кр.края и хранить деньги в банках России.

2.03.2021 17:15
- гость -

Волков там про Абрамовича что то не то ляпнул, так две газеты извинялись в лондОне то.

2.03.2021 17:17
- гость -

Подсадная кукла что то там подсыпала в чужие трусы, выданные за навальненские.
И забугорные вояки сразу санкции начали вводить. Сами травим, сами вводим.
удобно.

2.03.2021 17:21
-гость-

-гость- 17:17 это вам Соловьев рассказал?

2.03.2021 17:31
- гость -

17:17
- гость -
Подсадная кукла что то там подсыпала
------
И тем не менее ФСБ начало прессовать майора, который слил перемещения отравителей. Совпадение? Не думаю!

2.03.2021 17:34
- гость -

17:21
-------------------------------
здравый смысл и знание жизни

2.03.2021 17:38
- гость -

2.03.2021 17:34
- гость -

В твоей жизни здравого ничё нет, а смысл её дождатся и успеть хапнуть поболее и чтобы ничего за это не было. Все твои кумиры то это поди как раз те про которых расследования ФБК, да? Так-же хочешь?

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