США могут ввести очередные санкции против России 2 марта

Правительство США 2 марта может ввести санкции против России из-за ситуации с отравлением Алексея Навального. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщило агентство Reuters.

Ожидается, что санкции введут в рамках двух исполнительских указов и закона о контроле над химическим и биологическим оружием, принятом в 1991 году. Первый из указов был издан в 2014 году после действий России в Крыму. Он дает полномочия для введения ограничений против российских чиновников.

Второй указ утвержден в 2005 году в рамках борьбы с распространением оружия массового поражения. Ранее его использовали для введения санкций из-за отравления полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Тогда санкции предусматривали запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, которые относятся к национальной безопасности.

Источники агентства не уточнили, против кого именно будет направлен новый пакет санкций.

В понедельник, 1 марта, стало известно, что послы 27 стран – членов Евросоюза также согласовали санкции в отношении России за нарушения прав человека. По данным источников агентства Bloomberg, под них попадут глава Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор Игорь Краснов, начальник ФСИН Александр Калашников, а также глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Российские власти заявили, что отреагируют на санкции ЕС. Замглавы МИД Александр Грушко подчеркнул, что реакция обязательно будет, но не уточнил, какая именно. Чиновник добавил, что, по его мнению, ограничительные меры являются "неправовым и тупиковым путем" взаимодействия Запада с Кремлем.