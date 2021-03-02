В Алтайском крае открыли движение еще на трех дорогах

Движение транспорта полностью возобновили на трех участках дорог в Алтайском крае, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса во вторник, 2 марта.

"Проезд открыт для всех видов транспорта по автодороге Алейск – Чарышское (от с. Усть-Калманка Усть-Калманского района до с. Озерки Чарышского района) и на трассе Поспелиха – Курья – Третьяково – граница с Республикой Казахстан (на участке от Поспелихи до Курьи и от Змеиногорска до границы с Казахстаном", – говорится в сообщении.

По-прежнему проезд ограничен на участке автодороги Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница с Новосибирской областью от Змеиногорска до Рубцовска. Также проехать нельзя на участке от Курьи до Змеиногорска по трассе Поспелиха – Курья – Третьяково – граница с Республикой Казахстан.

Открыть движение по всем направлениям планируют к вечеру. Пока что сложная обстановка сохраняется в Краснощековском, Красногорском, Шипуновском, Рубцовском, Змеиногорском, Топчихинском, Алейском, Ельцовском, Косихинском, Локтевском и Новичихинском районах.

Напомним, что в понедельник, 1 марта, из-за снегопадов и сильной метели дорожные службы перекрывали сразу несколько региональных и федеральных трасс Алтайского края, а Барнаульский автовокзал отменил почти 100 рейсов.