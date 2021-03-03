Это слухи: в селе Первомайского района не будут закрывать школу

"В селе Нижняя Петровка Первомайского района закроют школу", – такая информация появилась у местных жителей на днях и вызвала их беспокойство и протест. Однако amic.ru удалось получить официальный комментарий у администрации района. Там слухи опровергают и уверяют, что это фейк.

"Кто-то пустил слух, что мы собираемся закрыть школу в Нижней Петровке, но это не так. Да, здание старое, однако школа соответствует требованиям, поэтому закрыта она не будет и продолжит свою работу. Мы рассматриваем вариант ее реконструкции", – пояснил amic.ru первый заместитель главы администрации Первомайского района Дмитрий Шипунов.

В школе Нижней Петровки сейчас учатся всего пятеро ребятишек. Но это не повод ее закрывать. Условия для обучения детей приемлемые, говорят в администрации, комиссия это подтвердила после очередной плановой проверки. Однако поскольку здание уже старое, администрация планирует предложить на очередной сессии его реконструировать и заменить котельную. Но на сегодняшний день школа продолжит свою работу в штатном режиме.

С чего все началось

Волнения по поводу школы в Нижней Петровке возникли после заморозки учебного заведения в селе Новокраюшкино. Там комиссия и экспертиза постановили, что состояние здания не соответствует требованиям Рособрнадзора – оно изрядно обветшало, а еще котельная в нем расположена внутри школы, что запрещено современными правилами. Изначально в селе были крайне недовольны закрытием образовательного учреждения, однако спустя время жители привыкли к новшеству и даже дают положительную оценку новой школе, куда теперь возят школьников (в село Северное, за семь километров).

В администрации добавили, что ситуацию с закрытием школы в Новокраюшкино сильно раздули, и на самом деле жители отнеслись к этому достаточно спокойно и адекватно.

Всего в Первомайском районе числится 25 учебных заведений. Чиновники уточнили, что в случае возникновения нештатной ситуации в школе в Нижней Петровке для детей продумали альтернативу обучения в Бобровском интернате. Там они смогут оставаться всю неделю, а на выходные приезжать домой. Но на сегодняшний день предпосылок для этого нет, как и поводов для беспокойства.