Ведущая "Давай поженимся!" Роза Сябитова призвала россиянок рожать

Ведущая программы "Давай поженимся!" Роза Сябитова на своей странице в Instagram призвала российских женщин рожать. По ее мнению, если семья нарочно уклоняется от рождения детей – это грех.

"Конечно, семью мы создаем не только ради рождения детей, и бывают разные ситуации, но речь не об этом. Я считаю, что если у семьи могут быть дети, то уклоняться от их рождения нельзя. Это грех!" – написала Сябитова.

Со слов телеведущей, ни одна женщина, мечтающая о детях, не будет счастлива с мужчиной, который против их рождения. Сябитова с прискорбием заметила, что не все представители сильного пола к этому готовы либо же хотят только одного ребенка. Поэтому женщине следует обсуждать этот вопрос со своим избранником заранее.

Сябитова также призналась, что вопрос о количестве детей она всегда оставляла "на волю Божью", но при этом руководствовалась советом своей бабушки – рожать столько, сколько самой удастся потянуть.

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