Более 1 тыс. жителей Алтая проголосовали за участников "Регионального ПолитСтартапа"

Более 1000 жителей Алтайского края проголосовали за участников регионального образовательного проекта "Единой России" – "Региональный ПолитСтартап" – за сутки. Регистрация и само голосование проходят на сайте https://политстартап22.рф. Зарегистрировались уже свыше 60 участников. Они представили свои проекты для оценки экспертного совета.

В партии отмечают, что не стали ограничивать инициативы участников жесткими рамками. Молодые люди пишут свои предложения по организации досуга и комфортного быта для сельского населения, развитию детей и малого бизнеса, созданию качественного и экономичного освещения улиц и даже возведению мемориальной стелы "Тёркин – родом из Прыганки" в Крутихинском районе.

"Главное – это наличие инициативы и желание попробовать себя на общественно-политическом поприще. Остальному научим в процессе", – говорят в региональном отделении "Единой России".

Для того чтобы стать участником проекта, нужно зайти на сайт "Политстартап22.рф" и заполнить анкету, рассказав о своих личных и общественно-политических достижениях, реализованных проектах, присутствии в СМИ и соцсетях. В финал выйдут 30 человек, которых определят по результатам голосования на сайте и оценкам экспертного совета проекта в пропорциональных долях.

Каждый из 30 финалистов получает возможность обучения в Региональной партийной школе. По его результатам экспертный совет выберет 10 победителей, за которыми закрепят наставников для участия в предварительном голосовании "Единой России" по определению кандидатов в депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания. Другие финалисты войдут в кадровый резерв регионального отделения партии.

Напомним, о запуске кадрово-образовательного проекта "Региональный ПолитСтартап" объявил в конце января руководитель исполкома партии Денис Голобородько во время встречи с лидерами студенческих сообществ. Тогда же в социальные сети реготделения "Единой России" стали поступать вопросы от активной молодежи Алтайского края с просьбой раскрыть подробности проекта.

10 февраля Алтайское реготделение партии дало официальный старт проекту, открыв специально разработанную платформу для "Регионального ПолитСтартапа". Подробнее об условиях и сроках проведения проекта можно узнать на сайте https://политстартап22.рф в разделе "О проекте".