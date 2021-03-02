Мачеху осудят за избиение и психическое насилие над детьми в Алтайском крае

Жительница Советского района предстанет перед судом за систематическое нанесение побоев и психическое насилие над несовершеннолетними детьми. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю

По версии следствия, женщина издевалась над своими падчерицами на протяжении пяти лет. Дети страдали от оскорблений, травли и избиений, в том числе с помощью металлических предметов. По утрам девочек будили, вытаскивая из кровати за волосы.

Известно, что семья стояла на учете как неблагополучная, отец детей и его жена злоупотребляли алкоголем. Несмотря на это, условия проживания детей проверялись лишь формально. Учителям детей также было известно о проблеме, однако они ограничились профилактической беседой с отцом девочек, подчеркивают в СК.

Сельчанка признала вину и заявила, что травила падчериц из-за ненависти к ним. Уголовное дело передали в суд.