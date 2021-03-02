Сразу несколько автодорог в Алтайском крае перекроют 3 марта из-за военных

Несколько автодорог перекроют в Алтайском крае днем 3 марта из-за движения военных колонн. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
Движение для автомобилистов будет ограничено на следующих участках:
- с 08:40 до 12:00 по пути следования Косиха – подъезд к селу Косиха – Чуйский тракт – ЗАТО "Сибирский";
- с 15:40 до 18:00 по пути следования от населенного пункта Украинский – Чуйский Тракт – граница Косихинского и Первомайского районов;
- с 15:40 до 18:00 по автодороге Косиха – подъезд к селу Косиха.
Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее учитывать перекрытия при выборе маршрута.
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