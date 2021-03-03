Врач рассказал, какие цветы лучше дарить на 8 Марта

Для подарка на 8 Марта лучше всего выбирать цветы без запаха. Об этом порталу РИА Новости рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

"Декоративные цветы, которые обычно покупают на 8 Марта, относительно редко вызывают аллергические реакции. Розы, тюльпаны, лилии, ирисы, орхидеи – эти цветы, как правило, в природе опыляются насекомыми, поэтому на них небольшое количество тяжелой пыльцы, которая не удерживается в воздухе, и как аллерген они достаточно слабые", – сказал он.

Он добавил, что из цветов, которые традиционно дарят женщинам, опаснее всего мимоза.

Девушкам, которые знают о своей аллергии, эксперт посоветовал заранее предупредить своих партнеров.

Ранее ученые из Великобритании обнаружили связь между диетой с высоким уровнем фруктозы и повреждениями иммунной системы. Исследование показало, что избыток фруктозы в рационе разрушительно влияет на иммунитет.