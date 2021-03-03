Сервис "Яндекс. Погода" проанализировал погоду в Барнауле за 51 год и выяснил, когда в 2021 году в город придет весна. По информации портала, начнется она 8 апреля.

Нейросеть также установила, что первый весенний дождь в городе пройдет 19 марта, а снег окончательно растает 25 апреля. Последний снегопад ожидается 6 мая, а 11 мая горожанам пообещали первую грозу.

Из данных анализа следует, что в день, когда растает снег, столбики термометров в Барнауле поднимутся до отметки +20 градусов.

Ранее специалисты Росгидромета рассказали, что в марте жителей Алтайского края ожидает более теплая погода, чем среднестатистическая для этого месяца.