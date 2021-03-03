Глава алтайского Минкульта Елена Безрукова возвращается на работу после ДТП

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова 4 марта выходит с длительного больничного после жесткого ДТП, сообщили в пресс-службе ведомства. 29 января автомобиль чиновницы врезался в грузовик на Чуйском тракте. В результате аварии Елена Безрукова сломала руку, а ее заместитель Галина Кубрина скончалась в больнице.
Во время больничного Елена Безрукова прошла курс реабилитации после операции на сломанной руке. При этом министр уже появлялась публично на некоторых культурных мероприятиях региона. В том числе на книжном фестивале "Издано на Алтае".
Ранее Безрукова писала в соцсетях, что ей рекомендовали поставить титановую пластину, чтобы сохранить функции руки. По состоянию здоровья чиновница не смогла присутствовать на похоронах своей коллеги, но очень тепло отозвалась о долгих годах работы с Кубриной.
"Столько всего пронеслось в голове за эти дни... Все как во сне. Реальность только то, что я не увижу больше человека, который с моего первого дня прихода в отрасль был всегда. Казалось, и будет всегда. Ну а теперь она понадобилась где-то в другом измерении – надежные люди везде нужны. Муж, старенькая мама, дочь с двумя внуками и огромное количество искренне любивших ее людей – не верят, как и я, и так же будут приучаться жить без нее", – написала Безрукова.
По словам министра, теперь ей самой можно считать 29 января вторым днем рождения.
Напомним, что ДТП с участием автомобиля Министерства культуры произошло 29 января в Троицком районе Алтайского края. На трассе Барнаул – Бийск водитель грузового автомобиля при выезде со второстепенной дороги столкнулся с машиной, в которой находились водитель, министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, ее заместитель Галина Кубрина и начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения Минкульта Федор Зыков. Они направлялись в служебную командировку в Бийск.
Елена Безрукова получила перелом руки, а ее заместитель Галина Кубрина скончалась в больнице.
Комментарии
Так все-таки, они для чего в Бийск то поехали?
Это просто праздник какой-то для каждого жителя Алтайского края
Очень жаль пострадал крупный деятель культуры АК ! Как теперь будут выживать нищие алтайские деятели культуры и библиоткари с голоду зачахнут. Ведь они самые нищие в АК !
3.03.2021 13:23
- гость -
Так все-таки, они для чего в Бийск то поехали?
стройку смотреть
деятель культуры разбирается в строительстве
3.03.2021 13:44
- гость -
Точно еще здесь писали. Даже почетный строитель города говорил что не может достроить музей на Октября вот из-за таких людей которые сначала то тут им зал подавай, потом в другом конце здания лучше строй... Может им еще комнату грязи где то надо.