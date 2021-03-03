Глава алтайского Минкульта Елена Безрукова возвращается на работу после ДТП

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова 4 марта выходит с длительного больничного после жесткого ДТП, сообщили в пресс-службе ведомства. 29 января автомобиль чиновницы врезался в грузовик на Чуйском тракте. В результате аварии Елена Безрукова сломала руку, а ее заместитель Галина Кубрина скончалась в больнице.

Во время больничного Елена Безрукова прошла курс реабилитации после операции на сломанной руке. При этом министр уже появлялась публично на некоторых культурных мероприятиях региона. В том числе на книжном фестивале "Издано на Алтае".

Ранее Безрукова писала в соцсетях, что ей рекомендовали поставить титановую пластину, чтобы сохранить функции руки. По состоянию здоровья чиновница не смогла присутствовать на похоронах своей коллеги, но очень тепло отозвалась о долгих годах работы с Кубриной.

"Столько всего пронеслось в голове за эти дни... Все как во сне. Реальность только то, что я не увижу больше человека, который с моего первого дня прихода в отрасль был всегда. Казалось, и будет всегда. Ну а теперь она понадобилась где-то в другом измерении – надежные люди везде нужны. Муж, старенькая мама, дочь с двумя внуками и огромное количество искренне любивших ее людей – не верят, как и я, и так же будут приучаться жить без нее", – написала Безрукова.

По словам министра, теперь ей самой можно считать 29 января вторым днем рождения.

Напомним, что ДТП с участием автомобиля Министерства культуры произошло 29 января в Троицком районе Алтайского края. На трассе Барнаул – Бийск водитель грузового автомобиля при выезде со второстепенной дороги столкнулся с машиной, в которой находились водитель, министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, ее заместитель Галина Кубрина и начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения Минкульта Федор Зыков. Они направлялись в служебную командировку в Бийск.

Елена Безрукова получила перелом руки, а ее заместитель Галина Кубрина скончалась в больнице.