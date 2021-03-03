У многострадального барнаульского парка "Юбилейный", заброшенного много лет, появится свой общественный совет, который будет решать вопрос о его благоустройстве. Решение о создании совета приняла инициативная группа 2 марта 2021 года. В число участников вошли известные барнаульские активисты и зоозащитники, такие как Владислав Вакаев, Алексей Эбель, Сергей Малыхин и другие – всего восемь человек.
Совет решили создать для того, чтобы оперативно заняться восстановлением парковой зоны, которую много лет никто не благоустраивал. Участники сообщества должны будут координировать волонтеров и помогать в организации мероприятий по возрождению одной из самых больших зеленых зон Барнаула.
"Наша инициативная группа работает над созданием совета и привлечением туда заинтересованных судьбой парка людей. Скорее всего, туда войдут представители расположенных рядом ТОС и ТСЖ. Начнем широкое обсуждение того, каким должен быть парк. Параллельно будут рассмотрены ранее сделанные проекты, а также собрана вся информация о том, что в последние годы делали в парке", – прокомментировал amic.ru орнитолог и один из создателей инициативной группы Алексей Эбель.
Организаторы совета сообщили, что его первоочередная задача – создание движения "Друзья парка". Помимо этого, встречи активистов будут посвящены разработке плана мероприятий на территории "Юбилейного", которые будут проводить волонтеры движения. Также в их задачи входит проектирование нового плана парка и обсуждение идей по его благоустройству.
Первое заседание совета намечено на 17 марта. До этого времени инициативная группа принимает предложения о включении неравнодушных к судьбе парка активистов в состав совета.
Барнаульский парк "Юбилейный" появился в 1940-х годах, до 1970 года назывался Пороховым, так как в войну там находились пороховые склады. Парк очень большой и зеленый, его территория охватывает площадь 57 га. Через его территорию протекает река Пивоварка, а в южной части есть болото. В 90-е парк был заброшен и до сих пор никто не занимается его благоустройством
Комментарии
Будет ли финансирование? Если будет, то кем и в каком объёме. Без этого всё остальное бессмысленно.
Совет! Реестр! Кадастр! И еще всякая непонятная муть. При ССССР просто делали и все
Посмотрите как у нас все парки в городе "благоустроили" застроили всё и заборами отгородили. Лучше оставить всё как есть. У следующего поколения хоть будет возможность сделать реальный парк, а не кафешки с фоком, автосервисом и стоянками.
— Теперь, — сказал Игорь, — я предлагаю избрать штаб. Он будет руководить работой по восстановлению машины.
— Зачем штаб?! — закричал я. — Только заседания устраивать!
Все закричали, что действительно никакого штаба не надо. Никто не хотел заседать.
— Это правильно, — вдруг согласился Игорь, — пожалуй, штаба не надо. Но руководителя выбрать необходимо. Чтобы координировать работу.
Анатолий Рыбаков "Приключения Кроша"
Почетные граждане - Шония, Комяков, Отмашкин войдут в совет?