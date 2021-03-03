У многострадального барнаульского парка "Юбилейный", заброшенного много лет, появится свой общественный совет, который будет решать вопрос о его благоустройстве. Решение о создании совета приняла инициативная группа 2 марта 2021 года. В число участников вошли известные барнаульские активисты и зоозащитники, такие как Владислав Вакаев, Алексей Эбель, Сергей Малыхин и другие – всего восемь человек.

Совет решили создать для того, чтобы оперативно заняться восстановлением парковой зоны, которую много лет никто не благоустраивал. Участники сообщества должны будут координировать волонтеров и помогать в организации мероприятий по возрождению одной из самых больших зеленых зон Барнаула.

"Наша инициативная группа работает над созданием совета и привлечением туда заинтересованных судьбой парка людей. Скорее всего, туда войдут представители расположенных рядом ТОС и ТСЖ. Начнем широкое обсуждение того, каким должен быть парк. Параллельно будут рассмотрены ранее сделанные проекты, а также собрана вся информация о том, что в последние годы делали в парке", – прокомментировал amic.ru орнитолог и один из создателей инициативной группы Алексей Эбель.

Организаторы совета сообщили, что его первоочередная задача – создание движения "Друзья парка". Помимо этого, встречи активистов будут посвящены разработке плана мероприятий на территории "Юбилейного", которые будут проводить волонтеры движения. Также в их задачи входит проектирование нового плана парка и обсуждение идей по его благоустройству.

Первое заседание совета намечено на 17 марта. До этого времени инициативная группа принимает предложения о включении неравнодушных к судьбе парка активистов в состав совета.

Барнаульский парк "Юбилейный" появился в 1940-х годах, до 1970 года назывался Пороховым, так как в войну там находились пороховые склады. Парк очень большой и зеленый, его территория охватывает площадь 57 га. Через его территорию протекает река Пивоварка, а в южной части есть болото. В 90-е парк был заброшен и до сих пор никто не занимается его благоустройством