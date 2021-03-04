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Новости

"Аэрофлот" уходит из Барнаула. Почему так произошло и как теперь мы будем летать

, ИА "Амител"
Крупнейшая авиакомпания решила уйти из Алтайского края
Фото: Мария Говорухина

Фото: Мария Говорухина

Компания "Аэрофлот" в 2021 году прекратит полеты в 26 городах России. В том числе из Барнаула в Москву. Согласно новой стратегии до 2028 года, "Аэрофлот" передает свои внутрироссийские направления дочерним компаниям – "России" и "Победе", пишут "Известия". В Минтрансе региона подтвердили amic.ru, что авиаперевозчик в ближайшее время прекратит осуществлять перевозки из Алтайского края. Рассказываем, чем это грозит пассажирам и на чем теперь придется летать в Москву.

Почему "Аэрофлот" уходит из Барнаула?

Эксперты отмечают, что это связано с кризисом в компании из-за коронавируса. Авиакомпания планирует закрыть нерентабельные маршруты. Сейчас "Аэрофлот" уже ушел из девяти российских городов: Челябинска, Магнитогорска, Белгорода, Нижнего Новгорода, Астрахани, Воронежа, Нижнекамска (Набережных Челнов), Тюмени и Архангельска. Еще в 17 городов "Аэрофлот" прекратит полеты в мае-августе этого года.

Ожидается, что сокращение присутствия крупнейшего авиаперевозчика в России приведет к уменьшению стоимости билетов в эконом-классе на 30%. Эксперты ожидают падения качества предоставляемого сервиса и перетока пассажиров "Аэрофлота" на рейсы ближайших по сервису конкурентов. Чтобы достичь этого, авиакомпания передаст часть своих российских направлений лоукостеру "Победа", предлагающему дешевые билеты. Еще часть направлений будет передано компании "Россия".

Как утверждают эксперты, замена "Аэрофлота" "Россией" или "Победой" приведет к тому, что в абсолютном выражении уровень предлагаемого сервиса будет ниже.

По мнению общероссийского объединения пассажиров, ожидается ухудшение качества предоставляемых услуг. Его председатель Илья Зотов уже сообщил, что от внутригрупповой трансформации "Аэрофлота" выиграют пассажиры, которые не летали или делали это очень редко, – для них будет выгода в снижении цен на билеты на 30%.

Когда прекратятся рейсы из Барнаула и кто будет летать вместо "Аэрофлота"?

Согласно планам авиакомпании – начиная с июня. Как следует из системы бронирования, на маршруты из Москвы в Барнаул, Нальчик, Ульяновск и Владикавказ вместо "Аэрофлота" встанет "Победа", а в Пермь, Уфу и Минеральные Воды будут вместе летать лоукостер и "Россия".

Как будет летать "Победа"?

Лоукостер, который исторически летает из аэропорта Внуково, планирует выполнять рейсы из Шереметьево. Полеты будут осуществляться по девяти внутренним и трем международным направлениям. В их числе есть рейс и в Барнаул. Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 в традиционной для "Победы" компоновке на 189 мест.

Какова будет стоимость билетов?

Цены на рейсы "Победы" не такие уж и дешевые, как обещали перевозчики. Так, на летний сезон билет в один конец из Барнаула в Москву обойдется примерно в 7-8 тысяч рублей без багажа. Хотя еще несколько дней назад билеты стоили 499 и 999 рублей. Таким образом, цены выросли почти в 10 раз.

А какие еще авиаперевозчики летают в Москву из Барнаула?

Сейчас в Москву из Барнаула можно улететь тремя рейсами. Маршрут обслуживают авиакомпании "Аэрофлот", S7 и "Уральские авиалинии". Средняя цена билета в один конец от 8 до 13 тысяч рублей.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

4.03.2021 06:53
- гость -

Ха. Снижение.

4.03.2021 06:56
- гость -

Мой дельтаплан... В. Леонтьев

4.03.2021 06:58
- гость -

Аэророфлот уже как 2 дня опроверг это вранье. Зачем писать, для хайпа? И так народ не сильно радуется.

4.03.2021 07:00
- гость -

Через час будет "опровержение". Короче кликбейт очередной.

4.03.2021 07:10
Гость

выиграют пассажиры, которые не летали
А вот это аргумент 5+!!!

4.03.2021 07:12
- гость -

Да плевать.
На то, что бы куда-то летать денег нет (да же на поезд-то нет), поэтому пусть хоть вообще закрывают аэропорт.

4.03.2021 07:15
- гость -

Вот именно.

4.03.2021 07:36
гость

Москвичи туристы на Алтай на личных самолётах летают на отдых.
Местные сидят ровно.

4.03.2021 07:41
- гость -

Редакция, дешёвых цен не бывает. Бывают низкие.

4.03.2021 07:47
- гость -

4.03.2021 06:58
- гость -
Аэророфлот уже как 2 дня опроверг это вранье. Зачем писать, для хайпа? И так народ не сильно радуется.

Не ври...представительство в Барнауле уже готовится к закрытию, еще в январе получили инфу из неризиновой. А на Победе не так и дешево..8к без шмоток, 9-10к со шмотьем...на обшарпаных сидениях, в позе эмбриона 5 часов- такое себе....А что делать ВПДшникам? Тяжелобольным? Как животных возить? S7 такие услуги не оказывает. Кароче- слив аэрофлота за очередной распил дотаций.

4.03.2021 07:55
гость

Из Новосиба в 2 раза дешевле, почему так?

4.03.2021 07:57
тю!

пусть хоть вообще закрывают аэропорт.


Ха! Вот и проблема с аэропортом решится! Снести нафиг, построить очередной человейник. И жители в этой зоне приаэродромной успокоются.

4.03.2021 08:11
Павлик Морозов

Ласточку до Толмачёво и все дела-не нужен нам ни Аэрофлот,ни аэропорт.

4.03.2021 08:13
- гость -

Барнаул-Москва - 10тыс билет на Аэрофлоте, а на Победе Новосибирск-Москва 2999р.... пусть приходит Победа

4.03.2021 08:18
Санёк

Посмотрел цены на июль туда обратно. Победа 14998, s7 - 16138, выбор мне кажется очевиден)

4.03.2021 08:19
- гость -

4.03.2021 08:18
Санёк

s7? ))

4.03.2021 08:20
Санёк

Даже s7 есть за 14984 в те же даты+-)

4.03.2021 08:26
гость

Новосибирск-Москва 2999р.

Вот почему так? В Барнауле у работников аэропорт зарплаты больше?

4.03.2021 08:28
гость

Сейчас каждый второй, кому надо лететь, едет в Новосиб. Из Барнаула только госкомандировочные, за которых государство платит и им пофиг сколько. Госбюджет то у нас же резиновый

4.03.2021 09:09
- гость -

4.03.2021 08:26
гость
Потому что в Н-ске аэропорт работает 24 часа в сутки, а в барнауле 4. Остальное время сотрудники в потолок плюют, а зарплата. отопление. освещение, очистка о снега и т.д. деньги всё равно тянут.

4.03.2021 09:24
АБОРИГЕН

Это называется оптимизация. Под нож попадают в первую очередь заштатные провинциальные дыры, к которым, "благодаря стараниям" городской и краевой администрации до сих пор к сожалению принадлежит Барнаул.

4.03.2021 09:25
гость

.03.2021 08:26
гость

Новосибирск-Москва 2999р.

Вот почему так? В Барнауле у работников аэропорт зарплаты больше?

Причем здесь аэропорт?

Цены на билеты устанавливают авиакомпании.

В новосибирске больше рейсов, там конкуренция, а из Барнаула цены держат, кто же будет отказываться от лишних денег.

Когда приходит какая-нибудь авиакомпания и пытается по более низким ценам зайти на рынок, то те авиакомпании которые уже наработали себе клиентуру снижают цены, в итоге новая компания не выдерживает конкуренции и уходит. А оставшиеся компании снова повышают свои цены! Вот и всё ценообразование.

4.03.2021 09:26
- гость -

Вожу животных уралом

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