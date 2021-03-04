"Аэрофлот" уходит из Барнаула. Почему так произошло и как теперь мы будем летать

Компания "Аэрофлот" в 2021 году прекратит полеты в 26 городах России. В том числе из Барнаула в Москву. Согласно новой стратегии до 2028 года, "Аэрофлот" передает свои внутрироссийские направления дочерним компаниям – "России" и "Победе", пишут "Известия". В Минтрансе региона подтвердили amic.ru, что авиаперевозчик в ближайшее время прекратит осуществлять перевозки из Алтайского края. Рассказываем, чем это грозит пассажирам и на чем теперь придется летать в Москву.

Почему "Аэрофлот" уходит из Барнаула?

Эксперты отмечают, что это связано с кризисом в компании из-за коронавируса. Авиакомпания планирует закрыть нерентабельные маршруты. Сейчас "Аэрофлот" уже ушел из девяти российских городов: Челябинска, Магнитогорска, Белгорода, Нижнего Новгорода, Астрахани, Воронежа, Нижнекамска (Набережных Челнов), Тюмени и Архангельска. Еще в 17 городов "Аэрофлот" прекратит полеты в мае-августе этого года.

Ожидается, что сокращение присутствия крупнейшего авиаперевозчика в России приведет к уменьшению стоимости билетов в эконом-классе на 30%. Эксперты ожидают падения качества предоставляемого сервиса и перетока пассажиров "Аэрофлота" на рейсы ближайших по сервису конкурентов. Чтобы достичь этого, авиакомпания передаст часть своих российских направлений лоукостеру "Победа", предлагающему дешевые билеты. Еще часть направлений будет передано компании "Россия".

Как утверждают эксперты, замена "Аэрофлота" "Россией" или "Победой" приведет к тому, что в абсолютном выражении уровень предлагаемого сервиса будет ниже.

По мнению общероссийского объединения пассажиров, ожидается ухудшение качества предоставляемых услуг. Его председатель Илья Зотов уже сообщил, что от внутригрупповой трансформации "Аэрофлота" выиграют пассажиры, которые не летали или делали это очень редко, – для них будет выгода в снижении цен на билеты на 30%.

Когда прекратятся рейсы из Барнаула и кто будет летать вместо "Аэрофлота"?

Согласно планам авиакомпании – начиная с июня. Как следует из системы бронирования, на маршруты из Москвы в Барнаул, Нальчик, Ульяновск и Владикавказ вместо "Аэрофлота" встанет "Победа", а в Пермь, Уфу и Минеральные Воды будут вместе летать лоукостер и "Россия".

Как будет летать "Победа"?

Лоукостер, который исторически летает из аэропорта Внуково, планирует выполнять рейсы из Шереметьево. Полеты будут осуществляться по девяти внутренним и трем международным направлениям. В их числе есть рейс и в Барнаул. Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 в традиционной для "Победы" компоновке на 189 мест.

Какова будет стоимость билетов?

Цены на рейсы "Победы" не такие уж и дешевые, как обещали перевозчики. Так, на летний сезон билет в один конец из Барнаула в Москву обойдется примерно в 7-8 тысяч рублей без багажа. Хотя еще несколько дней назад билеты стоили 499 и 999 рублей. Таким образом, цены выросли почти в 10 раз.

А какие еще авиаперевозчики летают в Москву из Барнаула?

Сейчас в Москву из Барнаула можно улететь тремя рейсами. Маршрут обслуживают авиакомпании "Аэрофлот", S7 и "Уральские авиалинии". Средняя цена билета в один конец от 8 до 13 тысяч рублей.