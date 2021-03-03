Жительница Барнаула похитила у доверчивых людей более 100 млн рублей

СК продолжает расследование уголовного дела в отношении жительницы города Барнаула Екатерины Бердниковой. Ее обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

С 2017 по 2020 год Бердникова представлялась риелтором и под предлогом инвестиций в строящееся жилье выманивала у людей деньги.

"В настоящее время следствием установлены несколько фактов мошенничества на сумму более 100 миллионов рублей. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. <...> потерпевшими по делу признаны 127 человек, длительного периода преступной деятельности и причинения ущерба в особо крупном размере", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что многие пострадавшие не сообщают о том, что стали жертвами мошенницы, так как она угрожала им. В ходе расследования выяснилось, что все ее угрозы были голословными.