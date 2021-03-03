Мемориал медикам, погибшим в пандемию, открыли в Санкт-Петербурге

На набережной Карповки тайно открыли скульптуру "Печальный ангел" в память о погибших от коронавируса врачах https://t.co/6S2sEGNujG pic.twitter.com/DmzwV7nAdv — Фонтанка. Новости (@fontanka_news) March 3, 2021

В Петербурге открыли памятник врачам, умершим от коронавируса. Об этом сообщает "Интерфакс" ссылкой на пресс-службу администрации губернатора Александра Беглова.

Бронзового "Печального ангела" выполнил петербургский художник Роман Шустров. Он умер от коронавируса в 2020 году.

Скульптуру установили на углу Петропавловской улицы и набережной реки Карповки, напротив Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова.