27 марта в Барнауле на час погаснет свет

Внешнюю подсветку на многих зданиях и строениях краевой столицы в рамках акции "Час Земли" отключат 27 марта с 20:30 до 21:30, сообщает пресс-служба мэрии.

Всем неравнодушным от имени Всемирного фонда дикой природы (WWF) предлагают на один час отключить электричество и в домах.

"В этом году акция "Час Земли" посвящена теме открытости экологической информации, – проинформировали в городской администрации. – На сайте проекта можно пройти тест и получить инструкцию, как вести себя при столкновении с нарушениями, как и где получать экологическую информацию".

Напомним, что город участвует в акции с 2013 года. Ее цель заключается в том, чтобы обратить внимание людей на необходимость бережно относиться к окружающей среде и сохранять природные ресурсы.