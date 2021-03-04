Алтайский физик попал под "уголовку" за имитацию служебной деятельности

Против эксперта-физика "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" возбудили уголовное дело, сообщили amic.ru в пресс-службе Алтайского ЛУ МВД России.

Научного сотрудника уличили в том, что он имитировал деятельность, но на деле не производил требуемых от него действий.

"Транспортные полицейские установили, что на протяжении 2020 года эксперт-физик без проведения фактического осмотра металлического лома вносил в документы заведомо ложные сведения о проведении измерений, – уточнили в ведомстве. – На основании фиктивных заключений об отсутствии локальных источников неионизирующего излучения и радиоактивного загрязнения в металлоломе собственники получали разрешения на транспортировку груза".

По этим материалам Барнаульский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского СУТ СК России возбудил уголовное дело по статье "Служебный подлог". Санкции статьи предусматривают до двух лет лишения свободы.