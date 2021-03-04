В Барнауле спасли пятерых человек при пожаре в частном доме

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю / 22.mchs.gov.ru

Сотрудники МЧС спасли пять человек при пожаре в частном доме на улице Денисова в Барнауле, рассказали в пресс-службе регионального главка ведомства в четверг, 4 марта.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 02:42. По прибытии спасателей крыша дома полыхала открытым огнем, веранда была полностью охвачена пламенем.

"Из охваченного пламенем и наполненного едким дымом жилого строения через оконный проем были спасены пять человек, в том числе двое детей. Никто из жильцов дома не пострадал", – говорится в сообщении.

Также пожарные не дали перекинуться огню на два соседних жилых дома. Открытое горение потушили в течение часа, а к 6 часам утра полностью устранили последствия происшествия.

В операции участвовали 30 человек и шесть единиц техники. Причину случившегося установят специалисты.