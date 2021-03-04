В России пока не находили "нигерийский" штамм коронавируса

В России пока не обнаружили "нигерийский" штамм коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Там отметили, что впервые этот вариант COVID-19 выявили в декабре прошлого года в Нигерии и Великобритании. Затем его обнаружили еще в 16 странах: Австралии, Бельгии, Гане, Дании, Иордании, Испании, Италии, Канаде, Майотте, Нидерландах, Сингапуре, США, Финляндии, Франции, Швейцарии и Японии.

"В основном вариант B.1.525 имеет распространение в Нигерии и на уровне не более десятых долей процента в других странах", – уточнили в ведомстве.

В России организовали молекулярно-генетический мониторинг штаммов SARS-CoV-2 и пока "нигерийский" вариант в стране не зарегистрировали. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что новый "нигерийский" штамм коронавируса выявили в Италии. По заявлению вирусологов, он может быть устойчив к существующим вакцинам.