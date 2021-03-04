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Еще 11 пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Заразились – 128 пациентов
pixabay.com

pixabay.com

11 человек, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2376.

За сутки в лабораториях подтвердили еще 128 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 44 054 человек. Выздоровели 39 365 человек (+108 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 32, Бийск и Рубцовск – по 11 заболевших, Яровое – 7, Поспелихинский район – 6, Шипуновский район – 5, Камень-на-Оби, Крутихинский, Курьинский, Рубцовский, Солтонский районы – по 4 заболевших, Славгород, Благовещенский, Краснощековский, Мамонтовский районы – по 3 заболевших, Алейск, Заринск, Бийский, Егорьевский, Кулундинский, Родинский районы – по 2 заболевших, Алейский, Баевский, Заринский, Зональный, Кытмановский, Михайловский, Ребрихинский, Тальменский, Топчихинский, Тюменцевский, Усть-Пристанский, Целинный районы – по 1 заболевшему.

В тяжелом состоянии находятся 347 пациентов, из них 99 подключены к аппаратам ИВЛ.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

4.03.2021 11:21
- гость -

В большинстве регионов и в целом по России суточное количество выздоровевших превышает заболевших. У нас пока наоборот. Если краевая медицина бессильна, можно же как-то организовать обмен опытом с другими регионами! Попов о чем думает? Где он вообще? Что-то последнее время его ни видно, ни слышно.

4.03.2021 12:14
- гость -


4.03.2021 11:21
- гость -
Обмен опытом по какому вопросу? Как лечить запущенные хронические заболевания? Мрут-то не от ковида, а от запущенной хроники, которая не была бы запущена, если бы не закрыли плановую помощь на полгода. Теперь дооолго будем пожинать плоды такого "гениального" решения Минздрава.

4.03.2021 12:18
- гость -

не трожь Попова своими грязными пальцами. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих

4.03.2021 12:48
- гость -

4.03.2021 12:14
- гость -

Обмен опытом по какому вопросу? Как лечить запущенные хронические заболевания? Мрут-то не от ковида, а от запущенной хроники, которая не была бы запущена, если бы не закрыли плановую помощь на полгода. Теперь дооолго будем пожинать плоды такого "гениального" решения Минздрава.
-------------
Мрут как раз от коронавируса. А плановую помощь закрывали, потому что лечить было во-первых некому и, во-вторых, потому что больницы в ситуации эпидемии превращаются в рассадники вируса. Лег человек подлечить нервы, а заразился коронавирусом. Экстренную помощь оказывали при этом.

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