Еще 11 пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае

11 человек, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2376.

За сутки в лабораториях подтвердили еще 128 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 44 054 человек. Выздоровели 39 365 человек (+108 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 32, Бийск и Рубцовск – по 11 заболевших, Яровое – 7, Поспелихинский район – 6, Шипуновский район – 5, Камень-на-Оби, Крутихинский, Курьинский, Рубцовский, Солтонский районы – по 4 заболевших, Славгород, Благовещенский, Краснощековский, Мамонтовский районы – по 3 заболевших, Алейск, Заринск, Бийский, Егорьевский, Кулундинский, Родинский районы – по 2 заболевших, Алейский, Баевский, Заринский, Зональный, Кытмановский, Михайловский, Ребрихинский, Тальменский, Топчихинский, Тюменцевский, Усть-Пристанский, Целинный районы – по 1 заболевшему.

В тяжелом состоянии находятся 347 пациентов, из них 99 подключены к аппаратам ИВЛ.