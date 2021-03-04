Еще 11 пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае

11 человек, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2376.
За сутки в лабораториях подтвердили еще 128 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 44 054 человек. Выздоровели 39 365 человек (+108 за сутки).
Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 32, Бийск и Рубцовск – по 11 заболевших, Яровое – 7, Поспелихинский район – 6, Шипуновский район – 5, Камень-на-Оби, Крутихинский, Курьинский, Рубцовский, Солтонский районы – по 4 заболевших, Славгород, Благовещенский, Краснощековский, Мамонтовский районы – по 3 заболевших, Алейск, Заринск, Бийский, Егорьевский, Кулундинский, Родинский районы – по 2 заболевших, Алейский, Баевский, Заринский, Зональный, Кытмановский, Михайловский, Ребрихинский, Тальменский, Топчихинский, Тюменцевский, Усть-Пристанский, Целинный районы – по 1 заболевшему.
В тяжелом состоянии находятся 347 пациентов, из них 99 подключены к аппаратам ИВЛ.
Комментарии
В большинстве регионов и в целом по России суточное количество выздоровевших превышает заболевших. У нас пока наоборот. Если краевая медицина бессильна, можно же как-то организовать обмен опытом с другими регионами! Попов о чем думает? Где он вообще? Что-то последнее время его ни видно, ни слышно.
4.03.2021 11:21
- гость -
Обмен опытом по какому вопросу? Как лечить запущенные хронические заболевания? Мрут-то не от ковида, а от запущенной хроники, которая не была бы запущена, если бы не закрыли плановую помощь на полгода. Теперь дооолго будем пожинать плоды такого "гениального" решения Минздрава.
не трожь Попова своими грязными пальцами. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих
4.03.2021 12:14
- гость -
Обмен опытом по какому вопросу? Как лечить запущенные хронические заболевания? Мрут-то не от ковида, а от запущенной хроники, которая не была бы запущена, если бы не закрыли плановую помощь на полгода. Теперь дооолго будем пожинать плоды такого "гениального" решения Минздрава.
-------------
Мрут как раз от коронавируса. А плановую помощь закрывали, потому что лечить было во-первых некому и, во-вторых, потому что больницы в ситуации эпидемии превращаются в рассадники вируса. Лег человек подлечить нервы, а заразился коронавирусом. Экстренную помощь оказывали при этом.