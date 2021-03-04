Жительница Новоалтайска утверждает, что за ее матерью никто не ухаживал в больнице

Пенсионерка скончалась после длительного лечения в одной из больниц Новоалтайска. По словам ее дочери Оксаны Митрохиной, после месяца пребывания в стационаре состояние здоровья женщины только ухудшилось.
Дочь 68-летней Татьяны Бурцевой рассказала, что незадолго до смерти ее пожилая мать проходила лечение в городской больнице Новоалтайска, у женщины болели ноги. После выписки ее здоровье только ухудшилось, начался плеврит, пенсионерка перестала ходить. По словам родственников, в медучреждении за пациенткой почти не ухаживали.
"После выписки медики посоветовали больше двигаться, чтобы жидкость не скапливалась в легких. Но встать на ноги она уже не могла", – передает слова дочери погибшей "Банкфакс".
Спустя пару дней после возвращения из больницы женщина начала задыхаться. В этот раз ее отвезли в городскую больницу № 8 Барнаула. Там врачи нашли у пенсионерки сломанные ребра, компрессионный перелом позвоночника и множественные гематомы. Через несколько дней она умерла.
Обстоятельства смерти до сих пор остаются тайной для семьи. По факту гибели женщины правоохранительные органы начали проверку, назначены необходимые медицинские экспертизы.
Комментарии
с кровати падала?
сейчас в медучереждении за лежачими больными должны ухаживать родственники, умывать, мыть, утку выносить. В больницах давно этого не делают.
так что мотайте на ус граждане : нужна ли вам жизнь до старости и немощности.
На другом ресурсе пишут, что женщина страдала онкозаболеванием. И причина смерти не из-за старых переломов и гематом. Печально, конечно все это, но сейчас опять из медиков монстров сделают. Как обычно, однобокая подача инфы ради хайпа. Родным, безусловно, терпения и мужества принять потерю..
Путин всех переиграл?