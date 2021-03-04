Алтайский биатлонист стал трехкратным чемпионом мира

Алтайский спортсмен выиграл третье золото в Австрии. Там проходит юниорское первенство мира по биатлону.

Накануне, 3 марта, 18-летний Денис Иродов занял первое место в гонке преследования на 10 километров. Вторым с отставанием почти в полторы минуты финишировал биатлонист из Польши Мартин Завол.

Ранее в Австрии алтайский спортсмен завоевал золото в спринте и на дистанции 12,5 километра.

Иродов родился в Горно-Алтайске. Сейчас он является студентом ГАГУ. На соревнованиях спортсмен представляет Республику Алтай и Новосибирскую область.