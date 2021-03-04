В Бийске на месте разваливающейся школы появится новая за 500 млн рублей

Бийские власти намерены построить новое здание для школы № 31, которая сейчас находится в ветхом состоянии. Заявку на включение строительства подали в краевую инвестпрограмму еще в 2020 году, сообщили amic.ru в пресс-службе управления образования горадминистрации.

Уточняется, что власти также рассматривают вариант строительства школы в рамках государственно-частного партнерства. Проект при этом оценивается в 467 млн рублей.

"Как только работы начнутся, детей – 320 человек – распределят по соседним школам – № 1 и № 4. Туда же учащихся отправят, если контролирующие органы выпишут предписание о закрытии учреждения. До принятия этих решений дети остаются учиться в здании старой школы", – говорится в сообщении.

Бийская школа № 31 состоит из двух корпусов, которые построили в 1964 году. Из-за неправильного выбора фундамента осадка пошла неравномерно и на стенах появились трещины. Тогда конструкции укрепили и стали постоянно следить за их состоянием.

Однако в 2013 году дополнительный корпус признали аварийным, и учить детей там перестали. При этом в плохом состоянии находится и спортзал, доступ учеников туда ограничен. В зависимости от погоды, уроки физкультуры проходят либо на улице, либо в классах, где дети занимаются теорией.

Ранее в соцсетях появились публикации об аварийном состоянии школы № 31. Автор поста пожаловалась на то, что школа буквально разваливается: вся в трещинах и стяжках, а в столовой окна закрыты спортивными матрасами, чтобы не дуло. Кроме того, горожанка рассказала, что в здании нет раздевалок и там не соблюдается температурный режим. В связи с этим прокуратура организовала проверку.