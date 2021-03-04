Алекcандра Маршала госпитализировали

62-летнего российского музыканта Александра Маршала госпитализировали из собственного дома в подмосковной Барвихе, сообщает Mash.
По информации издания, артиста увезли в больницу в "предынсультном состоянии". Другой информации о самочувствии Маршала пока нет.
Напомним, музыкант известен как участник групп "Аракс", "Пилигримы", "Цветы" и "Парк Горького", а также как сольный исполнитель.
В его репертуаре песни и на русском, и на английском языках. За время работы он стал лауреатом премий "Шансон года", "Золотой граммофон" и фестиваля "Песня года".
Комментарии
Как он там рекомендовал не сторонникам путена уезжать из страны? Что-ж хочется рекомендовать сторонникам путена уезжать в рай.
А кто ж теперь в костюме белого орла на НТВ петь будет?
Он не стал лауреатом, а докатился до этого. Быть рок музыкантом и деградировать до придворного шансонье, печально.
Пить надо меньше,с Евдокимов бузили дай бог, в зюзю с " народным"
Конечно, чувак живёт в Барвихе, поёт в кремле для путиноидов за бюджетные бабка, а всем недовольным советует валить из этой страны. Поправляйся, Саша, и здоровьем, и душой (особенно)!
Павсекакию и прочим
Так все " певцы" за банки поют,
Навальный тоже поет за деньги, либо украденные с завтраком школьных ,либо с кировлеса!