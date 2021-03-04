Алекcандра Маршала госпитализировали

62-летнего российского музыканта Александра Маршала госпитализировали из собственного дома в подмосковной Барвихе, сообщает Mash.

По информации издания, артиста увезли в больницу в "предынсультном состоянии". Другой информации о самочувствии Маршала пока нет.

Напомним, музыкант известен как участник групп "Аракс", "Пилигримы", "Цветы" и "Парк Горького", а также как сольный исполнитель.

В его репертуаре песни и на русском, и на английском языках. За время работы он стал лауреатом премий "Шансон года", "Золотой граммофон" и фестиваля "Песня года".