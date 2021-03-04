В Барнауле разогнали нелегальных торговцев омывайкой, мясом и одеждой

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула / barnaul.org

В Центральном районе Барнаула провели рейды по пресечению несанкционированной торговли. Во время трех таких мероприятий специалисты объехали Змеиногорский и Правобережный тракты, а также шоссе Ленточный Бор и площадь Спартака, сообщает пресс-служба мэрии в четверг, 4 марта.

"В результате была выявлена несанкционированная торговля без разрешительных документов стеклоомывающей жидкостью, мясной продукцией, верхней одеждой. Составлено девять протоколов об административной ответственности", – говорится в сообщении.

В горадминистрации призвали горожан и гостей краевого центра не покупать сомнительную продукцию у стихийных продавцов, поскольку она не имеет сертификатов соответствия, заключения ветеринаров и может быть опасна для здоровья.