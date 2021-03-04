В Барнауле разогнали нелегальных торговцев омывайкой, мясом и одеждой

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула / barnaul.org
В Центральном районе Барнаула провели рейды по пресечению несанкционированной торговли. Во время трех таких мероприятий специалисты объехали Змеиногорский и Правобережный тракты, а также шоссе Ленточный Бор и площадь Спартака, сообщает пресс-служба мэрии в четверг, 4 марта.
"В результате была выявлена несанкционированная торговля без разрешительных документов стеклоомывающей жидкостью, мясной продукцией, верхней одеждой. Составлено девять протоколов об административной ответственности", – говорится в сообщении.
В горадминистрации призвали горожан и гостей краевого центра не покупать сомнительную продукцию у стихийных продавцов, поскольку она не имеет сертификатов соответствия, заключения ветеринаров и может быть опасна для здоровья.
Комментарии
Давно пора призвать к порядоку. Нет кассы, нет торговли.
скоро 8 марта, будут гонять продавцов цветов?
а продавцов верб?
жена купила пару лет назад носки на улице веблюжьи типа, там верблюд нарисован. я не стал сильно отговаривать, оказалось, что синтетика одна там)))
скоро 8 марта, будут гонять продавцов цветов?
а продавцов верб?
раз палку срубили и хватит
-Носки откуда?
-Не от верблюда.
Сволочи. Не дают людям копеечку заработать. Даже бандиты в 90-х мелких торговцев не трясли.
не имеет сертификатов соответствия, заключения ветеринаров и может быть опасна для здоровья.
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А что даёт сертификат который за деньги на что угодно можно купить?
Да кто не даёт зарабатывать? Для торговли есть специальные места. Зачем стоять на тротуарах, соэдавая помехи?
Зачем стоять на тротуарах, соэдавая помехи?
Авто на тротуарах куда больше помех создает. Эти точки надо либо совсем закрывать, либо организовывать в местах, где они исторически сложились бесплатные стационарные лотки. Раз в полгода их гонять - очередной управленческий бред