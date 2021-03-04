ФСБ задержала террориста-смертника в Калининградской области

Сотрудники ФСБ задержали мужчину, который готовил теракт на энергетическом объекте Калининградской области, у него изъято самодельное взрывное устройство. Об этом в четверг, 4 марта, сообщили в пресс-центре службы.

"Задержанный гражданин планировал совершение теракта по мотивам ненависти к действующей власти, он также вербовал жителей региона для участия в подобной деятельности", – говорится в сообщении.

Также ФСБ обнародовала видео с кадрами задержания молодого человека, где он признался, что является смертником. В коттедже, где проживал несостоявшийся террорист, обнаружены самодельное взрывное устройство и инструкция по его сборке, отметили в силовом ведомстве.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.