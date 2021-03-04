Директора алтайского НИИ осудили за особо крупное мошенничество

Центральный районный суд Барнаула вынес приговор директору научно-исследовательского института Сибири имени Лисавенко, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Руководителя НИИ признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Следователи доказали, что в 2016-2018 годах директор, используя служебное положение, сообщал заведомо ложные данные об выращенных саженцах облепихи.

В результате не было учтено 153 250 штук саженцев, которыми руководитель распорядился по собственному усмотрению. Ущерб оценили в 3 831 250 рублей.

"С учетом полного признания вины, раскаяния в содеянном, активного способствования расследованию преступления, осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 год, с испытательным сроком 4 года", — констатировали в ведомстве.

Напомним, СК продолжает расследование уголовного дела в отношении жительницы города Барнаула Екатерины Бердниковой. Ее обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").