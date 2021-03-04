Алтайская лыжница завоевала серебро на ЧМ в составе сборной России

Алтайская атлетка помогла сборной России завоевать серебро чемпионата мира по лыжным видам спорта. Соревнования проходят в Германии.

4 марта барнаульская лыжница Яна Кирпиченко в составе женской сборной России заняла второе место в эстафете 4 х 5 километров.

Алтайская спортсменка пробежала первый этап и завершила его на третьей позиции. Чемпионками стали норвежки во главе с титулованной Терезой Йохауг. Добавим, что серебро российских лыжниц стало первой медалью наших девушек на чемпионате мира в Германии.

Напомним, в конце января стало известно, что Кирпиченко сменила тренера. Ранее спортсменка в сборной России тренировалась в группе Маркуса Крамера, но, по ее словам, не заметила прогресса. После консультаций со специалистами Кирпиченко решила работать в группе Юрия Бородавко.