Женщины в Алтайском крае оказались на пять лет старше мужчин

На начало 2020 года средний возраст женщин в Алтайском крае составил чуть более 43 лет, а мужчин – порядка 38 лет. Об этом свидетельствуют данные Алтайкрайстата, представленные к Международному женскому дню, пишет пресс-служба мэрии Барнаула.

В ведомстве рассказали, что в 2020 году в регионе традиционно родилось больше мальчиков, чем представительниц прекрасного пола. Из 19 976 новорожденных 48,5% – девочки. При этом женщины составляют свыше половины населения Алтайского края.

"По данным на 1 января 2020 года в регионе проживало 1,2 млн представительниц прекрасного пола, или 53,8% в общей численности населения. Из них 721,3 тыс. женщин – горожанки, 525,9 тыс. – сельчанки", – говорится в сообщении.

Также в Алтайкрайстате рассказали об экономическом положении жительниц региона. По данным выборочного обследования рабочей силы за IV квартал 2020 года уровень занятости женщин в возрасте 15 лет и старше составил 47,9% из общей численности. Годом ранее этот показатель составлял 51,4%.

При этом жительницы Алтайского края достаточно образованны. Доля работающих женщин с высшим профобразованием – 35,7%, в то время как таковых мужчин – всего 23%. Традиционно "женскими" видами экономической деятельности являются образование (доля женщин 81,9%), здравоохранение (74,7%), оптовая и розничная торговля (доля женщин 67%), финансы и страхование (66,7%).

Также в регионе постепенно сокращается разрыв в оплате труда между женщинами и мужчинами. Для сравнения: в 2017 году представительницы прекрасного пола зарабатывали на 25% меньше мужчин, а в 2019-м показатель упал до 19,5%. Тогда зарплата мужчин составляла 33 228 рублей, а женщин – 26 758 рублей.