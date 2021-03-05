Почти 200 социальных контрактов на развитие ИП заключили в Алтайском крае за год

В 2020 году в Алтайском крае было заключено 196 контрактов на развитие индивидуального предпринимательства. Об этом сообщает официальный сайт региона.

"Максимальный размер выплаты по этому направлению доходит до 250 тысяч рублей. Сумма по каждому контракту будет определяться индивидуально. Одним из главных условий определения его размера является обоснованность предполагаемых затрат, а также доходность выбранного направления деятельности и его востребованность в конкретном муниципальном образовании", – рассказали в Минсоцзащиты.

Решение о заключении социального контракта заключает специальная комиссия.