Все на выборы. Путин призвал волонтеров принять участие в избирательной кампании

Президент России Владимир Путин поддержал участие волонтеров в выборах. Глава государства уверен, что нужно давать возможность приходить во власть людям с разным жизненным опытом и убеждениями. Партия "Единая Россия" уже заявила о поддержке волонтеров, которые захотят попробовать свои силы в политике. Подробности сообщает сайт ER.ru.

Идея о том, что во власть всех уровней должно прийти больше волонтеров, обсудили на встрече Владимира Путина с участниками всероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" 4 марта. По словам депутата гордумы Томска от "Единой России" Владимира Самокиша, волонтеры как никто другой понимают проблемы людей и знают, что им нужно.

"Я за, я уже об этом говорил. Нужно давать возможность людям разных убеждений оказаться во власти, для того чтобы в ходе открытой честной борьбы мнений находить наиболее приемлемые решения, чтобы страна шла вперед. Это чрезвычайно важно, востребовано, это нужно делать", – сказал президент.

Он подчеркнул, что в волонтерском движении люди разных взглядов, с разным видением решения проблем. Поддержал идею и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. Он призвал активистов относиться к выборам не просто как к политическому процессу, а как в возможности сделать жизнь страны лучше.

"Надо понимать, что это не награда за какие-то достижения и даже не за проявленное в период пандемии мужество. Это готовность лично отвечать за то, как живут люди. Поэтому если вы чувствуете в себе силы этим заниматься, то нужно смело обсуждать все, что волнует наших граждан, обсуждать их заботы, предлагать решения этих проблем", – подчеркнул Медведев.

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что партия готова поддержать такие добровольческие начинания.

"Единая Россия" в условиях пандемии объединила волонтеров по всей стране – сегодня их больше ста тысяч. Я искренне благодарен всем, кто вместе, без оглядки на должности и порой с риском для собственного здоровья, помогал в борьбе с вирусом, вносил свой вклад. Наши двери открыты для них", – сказал Турчак.

Он пригласил волонтеров, общественников, сторонников президента принять участие в предварительном внутрипартийном голосовании (праймериз). Партия готова помочь тем, для кого политика – новый и непонятный процесс.

Андрей Турчак заявил, что ЕР – единственная политическая сила в России, которая подбирает кандидатов на выборы настолько прозрачно и открыто.

Праймериз пройдут 24-30 мая. Причем по максимально открытому формату: выдвигать кандидатуры смогут не только члены партии, но и ее сторонники и беспартийные. А голосовать за них – все избиратели страны.

В партии уверены, что только так смогут выбрать наиболее сильных и востребованных кандидатов. Чтобы затем отправить их на настоящие выборы в сентябре 2021 года под своими флагами.

Алтайские волонтеры намерены воспользоваться шансом получить еще один инструмент для реализации своих проектов.

"Общественные активисты, добровольцы, протянувшие руку помощи гражданам в самой сложной ситуации, такой как пандемия, делом доказали свою эффективность в решении важных для страны и общества вопросах. И тем из них, кто решил продолжить деятельность, направленную на благополучие своего региона, на более профессиональном, политическом уровне, важно дать такую возможность", – рассказала руководитель регионального отделения "Волонтеры-медики" Анна Ведлер.

Партия давно поддерживает региональное добровольческое движение. Особенно в год пандемии, когда волонтеры, депутаты и активисты ЕР бок о бок работали на акции "Мы вместе". И помогли тысячам земляков, находящимся в трудной ситуации.

Напомним, 19 сентября 2021 года в России пройдут выборы депутатов Госдумы, некоторых региональных парламентов и представительных органов в городах и районах. "Единая Россия" традиционно будет выдвигать кандидатов на все свободные вакансии.