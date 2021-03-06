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Новости

Солнечное гало запечатлели над Барнаулом. Фото

, ИА "Амител"
Необычное оптическое явление заметили местные жители

Фото: Татьяна Цапурина, Анна Екшибарова, Елена Речкунова / Barnaul 22

Барнаульцы сфотографировали в небе над городом утром 6 марта эффект гало. Снимки, сделанные горожанами, опубликовали в сообществе Barnaul 22.   

Гало – оптическое явление, которое можно наблюдать при особом стечении метеоусловий. Свечение вокруг солнца образуется кристаллами льда, находящимися близко к поверхности Земли.

В старину подобные явления было принято считать предзнаменованиями. Так, в "Слове о полку Игореве" "четыре солнца засияли над русской землей" перед наступлением половцев. Это было воспринято как знамение большой беды. 

Гало можно заметить не только вокруг солнца. Вторые кольца могут появляться вокруг луны, что в русских народных приметах считается признаком надвигающегося дождя, или вокруг обычных уличных фонарей.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

6.03.2021 13:23
- гость -

Ничего необычного в этом нет.Сверху сыпет иней(замершая в снежинки вода), а солнце это подсвечивает )

6.03.2021 15:24
- гость -

Стало очень мало солнечных дней.

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