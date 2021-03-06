В Бийске пятый день восстанавливают движение трамваев

В алтайском наукограде пятый день продолжаются работы по расчистке снега на трамвайных путях, в связи с чем часть маршрутов остается заблокированной. Об этом сообщает пресс-служба мэрии в Instagram.

"МУП Бийска "Бийскгортранс" восстановило движение трамваев до Западного кольца (промзона), — уточнили в городской администрации. — В 9:51 час сегодня открыто движение по маршруту 4а Коммунарский — Западное кольцо. Сейчас работы ведутся в сторону Лесозавода".

Напомним, трамвайное движение в Бийске оказалось приостановлено 2 марта из-за снежных заносов. Согласно сообщению администрации города, с полуночи до 6 утра 2 марта на линиях была отключена подача электроэнергии из-за обильных снегопадов.

"Бийскгортранс" не смог очистить пути, а потому было принято решение остановить движение трамваев до их полной расчистки. В пресс-центре мэрии подчеркнули, что снегоуборочная техника работала всю ночь.