Советские фильмы бесплатно покажут в барнаульском кинотеатре

Жителей Алтайского края приглашают в кинотеатр "Премьера" (ул. Крупской, 97) на бесплатный показ советских фильмов, сообщает пресс-служба регионального Министерства культуры.

Сеансы запланированы на 7 марта. В 11:00 начнется фильм "Валентин и Валентина" (1985) режиссера Георгия Натансона. Он повествует о первой любви восемнадцатилетних. В главных ролях снялись Марина Зудина и Николай Стоцкий.

Второй сеанс стартует в 13:00. Покажут "Гарем Степана Гуслякова" (1985, 12+) режиссера Степана Гуслякова. Фильм снят по мотивам рассказа Бориса Лапина "Клавдюшка".

Кино рассказывает о любовном треугольнике, в котором оказался женатый мужчина. В актерский состав вошли Владимир Литвинов, Ольга Богачёва, Алла Демидова, Владимир Толоконников и другие.