Жители барнаульского поселка рассказали о жизни "в снежном плену"

Жители барнаульского поселка Мохнатушка рассказали, что после метелей по населенному пункту проехать невозможно. О своей проблеме они написали в сообществе Barnual 22.

"Мы проживаем в небольшом пригородном поселке Мохнатушка – это Центральный район г. Барнаула. Каждый раз после буранов и метелей по две недели, а то и больше, по нашей дороге нельзя проехать, не говорю уж о собственных авто. Но случись беда, не дай бог, пожар или кому-то станет плохо, к нам ни одна служба не проедет", – пишет автор поста.

На записи, опубликованной в соцсетях, видно, что на дороге сугробы, по которым невозможно проехать даже на внедорожнике.