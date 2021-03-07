В Бийске продолжаются работы по восстановлению движения трамваев

В Бийске коммунальщики расчистили трамвайные пути до промзоны. Движение восстановлено по маршрутам 3А, 3, 4, 4А, пишет "Бийский рабочий".

Трамваи № 4 и 4А проезжают через всю промзону, а маршруты 3А и 3 идут по маршруту Лесозавод – Южная, а также по улице Гейдекштрассе. Ранее рабочие завода "Сибприбормаш" пять дней не могли добраться до работы на трамвае.

Работы по восстановлению движения электротранспорта продолжаются.

Напомним, трамвайное движение в Бийске оказалось приостановлено 2 марта из-за снежных заносов. Согласно сообщению администрации города, с полуночи до 6 утра 2 марта на линиях была отключена подача электроэнергии из-за обильных снегопадов.

"Бийскгортранс" не смог очистить пути, а потому было принято решение остановить движение трамваев до их полной расчистки. В пресс-центре мэрии подчеркнули, что снегоуборочная техника работала всю ночь.