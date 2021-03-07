В Бийске продолжаются работы по восстановлению движения трамваев

В Бийске коммунальщики расчистили трамвайные пути до промзоны. Движение восстановлено по маршрутам 3А, 3, 4, 4А, пишет "Бийский рабочий".
Трамваи № 4 и 4А проезжают через всю промзону, а маршруты 3А и 3 идут по маршруту Лесозавод – Южная, а также по улице Гейдекштрассе. Ранее рабочие завода "Сибприбормаш" пять дней не могли добраться до работы на трамвае.
Работы по восстановлению движения электротранспорта продолжаются.
Напомним, трамвайное движение в Бийске оказалось приостановлено 2 марта из-за снежных заносов. Согласно сообщению администрации города, с полуночи до 6 утра 2 марта на линиях была отключена подача электроэнергии из-за обильных снегопадов.
"Бийскгортранс" не смог очистить пути, а потому было принято решение остановить движение трамваев до их полной расчистки. В пресс-центре мэрии подчеркнули, что снегоуборочная техника работала всю ночь.
Комментарии
Делаем ставки господа! Успеют ли они расчистить пути до того как снег сам растает?
Смотрел видос как они чистят. Это позорище! Они к обычному трамваю приделали лопаты и пытаются добиться результата. Кстати в 80-х было много снега и в Барнауле был трамвай-шнекоротор где он сейчас? На металлолом сдали? А если следующей зимой снега будет как в 80-х?
Помню на выезде из города в сторону республики Алтай аквиадук ремотировали. Поставили на него экскаватор и весь ремонт.
До лесозавода трамваи не ходят .Линию смогли расчистить только в одну сторону.
Кто бы мог подумать лет 30 назад, что новости в 2020 году будут такие.
1. Американский марсоход проехал 5 метров.
2. В Бийске коммунальщики расчистили трамвайные пути до промзоны.
7.03.2021 17:11
- гость -
Клоун, трамвай снегочист и сейчас в Барнауле в наличии. Посиди ночью в снегопад возле рельсов и увидишь.
омню на выезде из города в сторону республики Алтай аквиадук ремотировали.
ШТАААА???
Ох уж эти егэшники ...