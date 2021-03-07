Его знал каждый "пират". Умер самый известный репакер Рунета Xatab

6 марта стало известно о смерти одного из самых известных репакеров Рунета – Хatab. Об этом сообщили в его официальном паблике.

Этот никнейм встречал каждый, кто качал игры через торрент-трекеры, но никто не знал, как он выглядел. После смерти мужчины в Сети появилась его фотография.

"С глубочайшими скорбью и сожалением сообщаем вам, что сегодня от осложнений вирусной пневмонии, развившейся на фоне тяжелой хронической обструктивной болезни легких, умер известный автор высоко ценимых игровых репаков, известный в Сети как Xatab", – сказано в сообщении.

В администрации сообщества отметили, что больше репаки игр by xatab выходить не будут.

По информации пользователей соцсетей, на момент смерти репакеру было 60 лет.