Расписание пригородных поездов изменили в Алтайском крае

Мартовские праздники стали причиной изменения расписания пригородных поездов в Алтайском крае.

В связи с перераспределением пассажирских потоков некоторые рейсы были отменены, а другие добавлены. Список изменений предоставили в АО "Алтай-Пригород".

8 марта отменен поезд № 6776/6775 Сузун – Барнаул (4:01, 6:55). Вместо него назначен № 6001 Озерки – Барнаул (5:35, 6:55).

Также 8 марта отменены электропоезда:

– № 6020 Барнаул – Красный Боец (18:36, 20:36);

– № 6021 Озерки – Барнаул (4:34, 5:56);

– № 6101 Депо – Барнаул (7:06, 7:45);

– № 7205 Заринская – Барнаул (6:50, 8:25).

Вместо них 8 марта назначен электропоезд № 6227 Заринская – Барнаул (14:40, 16:47).

9 марта отменен электропоезд № 6001 Озерки – Барнаул (5:35, 6:55). Вместо него назначен № 6776/6775 Сузун – Барнаул (4:01, 6:55).

Все остальные поезда будут ходить по прежнему графику. В другие дни марта расписание всех пригородных поездов будет в соответствии с действующим расписанием.