Алтайские приставы убедили водителя Bentley оплатить 130 штрафов

В ходе совместной профилактической операции "Должник" сотрудники региональных УФССП России и УГИБДД ГУ МВД России задержали водителя Bentley Continental GT, который накопил свыше 130 штрафов на сумму 279 000 рублей.
Как сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю, должник воспользовался возможностью погашения задолженности на месте.
Также в ходе рейда сотрудники ГИБДД проверили автомобиль, в отношении которого имелась задолженность по взысканию 14 административных штрафов на сумму 11 600 рублей. Не дожидаясь ареста автомобиля, мужчина решил избавиться от долга, оплатив его на месте.
УФССП по Алтайскому краю напоминает водителям автотранспортных средств о возможности воспользоваться информационным сервисом "Банк данных исполнительных производств", который функционирует на официальном сайте управления.
Комментарии
То есть им лишь бы чувак денег дал, а то, что он 130 (сто тридцать, Карл!!!) раз нарушил правила, им пофиг??? Как он вообще ездит? Вот вам и забота о безопасности дорожного движения...
Браво!!!
Так... Погодите... Встал.
БРАВО!!!
Весь зал рукоплещет....
Поддерживаю предыдущего оратора.
В среднем штрафы по 1500-2000р плюс набежавшая пеня?
То далеко не грязные номера.
Только не надо говорить что Вам он ни разу на камеру не попадался.
РаботнечГи....
Разве гаишники не могут отправить на штраф-стоянку без судебных приставов? Если могут, тогда, правда, вопрос, как он так ездил, что они его найти не могли? И еще вопрос, за неуплату штрафа, есть, если не ошибаюсь, статья 20.25 по которой гаишники могли дать ему 15 суток, без всяких приставов. Он бы тут же оплатил, чем сидеть. Их может на переаттестацию надо?
Молодцы. Могут работать
Напрашивается система, когда набрав десяток нарушений за год (можно и 5), человек отдыхает от вождения год -два. Коли попадется в этот период за рулем, то год-два отдыхает от свободы передвижения.
Тут статья больше про не могут. Если бы могли, уже бы после второго неуплаченного штрафа, он получил бы 15 суток по ст. 20.25 КоАП РФ, даже 3 штрафа не накопил бы, не то что 130
8.03.2021 15:11
Пионер
год два лишения свободы передвижения для владельцев бентлей континенталей это не наказание. они будут жить как на курорте (в наших реалиях....) пусть под присмотром парочки полисов остановки чистит и мусорки на улицах вычищает. с показом по ТВ, чтоб его потом кореша зачушкарили.
"Тут статья больше про не могут", ошибаетесь, они именно НЕ ХОТЯТ!!! У меня знакомого за неуплату ОДНОГО штрафа в 500 рублей задержали, арестовали, продержали ночь в полиции и утром отвезли в суд! При всем этом, знакомый даже и не знал, что у него имеется штраф и уже идет просрочка оплаты. Все как раз и направлено на то, что бы как можно больше получить с человека в виде штрафов и пени! Правительству глубоко плевать на безопасность. Деньги, вот что важно для них!
Все как раз и направлено на то, что бы как можно больше получить с человека в виде штрафов и пени!
Вы хотя бы примерно представляете стоимость машины озвученной в статье? И какую часть составляет штраф? Владелец эти деньги на "прокладки для подруги и бумажные носовые платочки для себя" за один раз тратит.
Кто же его посадит ?
Он же на Бентли.
кстати на фото нифига не бентли, а мерин.... могли бы и потрудиться чтоб нормальную фотку воткнуть...
Заднеприводная понторезка.
я больше чем уверен,что настоящий владелец вертел эти штрафы ну понятно на чём