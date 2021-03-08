Алтайские приставы убедили водителя Bentley оплатить 130 штрафов

В ходе совместной профилактической операции "Должник" сотрудники региональных УФССП России и УГИБДД ГУ МВД России задержали водителя Bentley Continental GT, который накопил свыше 130 штрафов на сумму 279 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю, должник воспользовался возможностью погашения задолженности на месте.

Также в ходе рейда сотрудники ГИБДД проверили автомобиль, в отношении которого имелась задолженность по взысканию 14 административных штрафов на сумму 11 600 рублей. Не дожидаясь ареста автомобиля, мужчина решил избавиться от долга, оплатив его на месте.

УФССП по Алтайскому краю напоминает водителям автотранспортных средств о возможности воспользоваться информационным сервисом "Банк данных исполнительных производств", который функционирует на официальном сайте управления.