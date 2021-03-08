Жителей Алтайского края предупредили о непогоде и риске остаться без света

В Алтайском крае разыграются метели, мокрый снег и сильный ветер, о чем пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю проинформировала граждан.
Согласно данным синоптиков, 9 марта на большей части территории прогнозируются сложные погодные условия, в том числе гололедица, снежные заносы и сильные осадки в виде мокрого снега, переходящие в метели. Местами порывы ветра будут достигать скорости 22 м/с.
В связи с неблагоприятными погодными факторами возможно возникновение ЧС. При сильном ветре жителям региона нужно опасаться обрушения плохо закрепленных конструкций и падения деревьев. Эти же обстоятельства следует учитывать и при парковке автомобилей. Также возможны обрывы линий электропередачи.
"В сильную метель и ветер стоит воздержаться от прогулок и дальних поездок, – предупредили спасатели. – Не надейтесь на удачу или водительское мастерство, в условиях метели и гололеда риск попасть в ДТП или встать в снежном заносе очень велик".
Если выезд неизбежен, в машине должны быть:
- лопата, тросы и лебедка, домкрат, запасные провода, портативное пусковое устройство, цепи на колеса, скребок для очистки стекол;
- теплая куртка и обувь (лучше всего валенки или рыбацкая обувь) на смену;
- термос с горячей водой или чаем, перекус (орехи, сало, батончики, бутерброды);
- алюминиевый котелок, газовая плита с баллонами, сухой спирт, топливные брикеты, жидкость для розжига, охотничьи спички, свечи;
- аптечка;
- фонарь, нож;
- одеяло и плед;
- канистра с запасным топливом.
Уезжая, сообщите маршрут и предполагаемое место прибытия коллегам или родным. Пусть они будут готовы подать сигнал тревоги, если вы потеряетесь и не выйдете на связь.
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