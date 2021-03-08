Число бюджетных мест в ссузах Алтайского края выросло

В 2021 году в краевых государственных профессиональных образовательных организациях Алтайского края предусмотрено 11 413 бюджетных мест, сообщает пресс-служба регионального Минобрнауки. Это на 61 место больше, чем годом ранее.

В ведомстве уточнили, что по программам подготовки специалистов среднего звена будет 6948 бюджетных мест, из них 6041 – в очной форме.

Еще 4018 учеников могут поступить на "бюджет" по программам подготовки квалифицированных рабочих.

Также выделены 447 мест для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с интеллектуальной недостаточностью).

Приемная кампания в регионе стартует не позднее 20 июня.

Напомним, Министерство образования и науки внесло более 20 поправок в правила проведения приемных кампаний на 2021 учебный год.