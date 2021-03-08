Алтайская футболистка выиграла Суперкубок России

Воспитанница алтайского футбола помогла своей команде выиграть Суперкубок России. 8 марта защитница московского "Локомотива" Анна Беломытцева провела на поле весь матч против ЦСКА, а её команда в итоге победила со счётом 1:0 и завоевала трофей.

Напомним, алтайская спортсменка начала заниматься футболом в Троицком районе. Затем тренировалась в барнаульской школе Смертина. В 2013 году Беломытцева перешла в "Рязань-ВДВ". В составе "десантниц" 24-летняя защитница стала двукратной чемпионкой России.

Перед началом сезона 2019-2020 Беломытцева перешла в московский "Локомотив". В составе "железнодорожниц" она стала серебряным призером чемпионата России, а также выиграла Кубок России.

Причем в финальной игре против ЦСКА алтайская футболистка реализовала решающий послематчевый пенальти, и принесла своей команде почетный трофей. Также на счету Беломытцевой 36 матчей и два гола за женскую сборную России.