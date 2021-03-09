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Новости

Жительница Бийска показала "баррикаду" из мусора во дворе жилого дома

, ИА "Амител"
Горожанка рассказала о "жизнерадостном" виде из окна

Фото: Дарья Тишкевич / vk.com/incident_22

Во дворе одного из жилых домов Бийска скопилась гигантская гора мусора. О проблеме сообщила подписчица паблика "Инцидент Бийск" в социальной сети "ВКонтакте".

Девушка рассказала, как ее радует по утрам "чудесный, жизнерадостный" вид из окна.

"Как прекрасно утром встать, посмотреть в окно и увидеть чудесный, жизнерадостный вид..." – подписала горожанка фотографию.

На снимке видно, что посреди двора лежат сотни пакетов с бытовыми отходами и перевернутые контейнеры. При этом высота самой кучи явно превышает пару метров.

По какому именно адресу располагается эта "баррикада" из мусора, бийчанка не уточнила. Однако в комментариях пользователи отмечают, что речь идет о дворе дома № 45/1 по улице Васильева.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

9.03.2021 10:58
- гость -

надо меньше жрать всё жалуются денег мало

9.03.2021 11:07
- гость -

Скоро пост.

9.03.2021 12:52
Fkt

9.03.2021 10:58
- гость -
надо меньше жрать всё жалуются денег мало

так дешевое питание для нищебродов не меньше мусора производит.

9.03.2021 13:05
- гость -

Fkt
ну шо вы... купил мешок гречки, полгода лопал, мешок постелил на балкон, купил решётку яиц, скорлупу измельчил вод корни дерева кинул, саму решетку залил водичкой из месива углы законопатил, купил курочку сварил - кости собакам

9.03.2021 13:32
- гость -

Ну что ж ты баба дура такая. Рожала вон в каких муках. А тут новый МИР рождается....

9.03.2021 13:33
- гость -

Потерпи... Будет тебе корова....

9.03.2021 13:40
- гость -

накой мне корова? козу гони

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