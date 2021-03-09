Жительница Бийска показала "баррикаду" из мусора во дворе жилого дома

Фото: Дарья Тишкевич / vk.com/incident_22

Во дворе одного из жилых домов Бийска скопилась гигантская гора мусора. О проблеме сообщила подписчица паблика "Инцидент Бийск" в социальной сети "ВКонтакте".

Девушка рассказала, как ее радует по утрам "чудесный, жизнерадостный" вид из окна.

"Как прекрасно утром встать, посмотреть в окно и увидеть чудесный, жизнерадостный вид..." – подписала горожанка фотографию.

На снимке видно, что посреди двора лежат сотни пакетов с бытовыми отходами и перевернутые контейнеры. При этом высота самой кучи явно превышает пару метров.

По какому именно адресу располагается эта "баррикада" из мусора, бийчанка не уточнила. Однако в комментариях пользователи отмечают, что речь идет о дворе дома № 45/1 по улице Васильева.