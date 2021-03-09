14 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

14 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2438.

За сутки в лабораториях подтвердили еще 122 случая заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 44 681 человека. Выздоровел 39 951 человек (+96 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 33, Бийск, Рубцовск – по 14 заболевших, Камень-на-Оби – 8, Немецкий национальный, Поспелихинский районы – по 6 заболевших, Бийский, Краснощековский, Кулундинский, Курьинский районы – по 3 заболевших, Заринск, Ключевский, Локтевский, Павловский, Первомайский районы – по 2 заболевших, Алейск, ЗАТО Сибирский, Алтайский, Благовещенский, Волчихинский, Егорьевский, Змеиногорский, Калманский, Каменский, Крутихинский, Кытмановский, Мамонтовский, Михайловский, Ребрихинский, Родинский, Суетский, Хабарский, Целинный, Шелаболихинский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 340 пациентов, из них 106 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 496 коек.