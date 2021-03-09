На территории большинства районов Алтайского края в марте сохранится зимний режим погоды, но будет теплее обычного, свидетельствуют данные регионального Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, среднемесячная температура в крае в первый месяц весны ожидается в районе -4...-9 градусов – это выше нормы на 1-2 градуса.

На протяжении марта ожидаются колебания температуры воздуха ночью (от -5...-10 до -12...-17 градусов, местами – до -22 градусов) и днем (от -2 до +3 градусов). При этом во второй и третьей декадах по югу края местами ожидаются оттепели (до +4...+9 градусов).

Месячное количество осадков ожидается выше нормы – 8-25 мм, а в предгорьях – 28-47 мм. Снег, порывистый ветер и метели предполагаются в большинстве дней первой и третьей декад, а также отдельные дни второй декады. При этом в период оттепелей прогнозируются дожди и мокрый снег.