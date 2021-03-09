Почти 9,5 тыс. случаев коронавируса выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 9 445 – до 4 342 474 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся отмечается в Москве (+1066 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+941) и Московской области (+523). Алтайский край (+122) на 9 марта занимает 20-ю строчку рейтинга.

Выздоровели за весь период 3 932 177 человек, в том числе 9 931 – за последние сутки.

Скончались еще 336 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 89 809 летальных случаев.

В общей сложности в России провели более 113,7 млн лабораторных исследований на коронавирус. 184 тысячи тестов сделали за последние сутки.