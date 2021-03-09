Почти 40 километров дорог отремонтировали в Барнауле за год

40 участков дорог общей протяженностью 39,5 км отремонтировали в Барнауле за 2020 год по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД). Об этом сообщил первый замглавы администрации Анатолий Воронков на расширенном аппаратном совещании во вторник, 9 марта.

"По национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" отремонтировано 40 участков дорог на общей площади более 360 тыс. кв.м, общей протяженностью 39,5 км. На это было направлено 1,217 млрд рублей из бюджетов всех уровней", – рассказали в мэрии.

Там добавили, что в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития края на 2020-2024 годы в прошлом году построили автомобильную дорогу по ул. Взлетной – от ул. Солнечная Поляна до проезда Северного Власихинского.

В 2021 году в рамках реализации федерального проекта "Жилье" планируется построить дороги по ул. 65 лет Победы и по проспекту Энергетиков.

Кроме того, продолжается планомерная работа по ремонту дорог в сельских поселениях и микрорайонах частной застройки. За год там отремонтировали 43 участка дорог.